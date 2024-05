Je legendou jihočeského hokejbalu a ani v devětačtyřiceti letech nehodlá končit kariéru. Jan Nýdl dovedl jako kapitán českobudějovický Pedagog po složité sezoně do čtvrtfinále play off první ligy, ve kterém jeho tým vypadl po dramatické sérii 1:3 na zápasy s Blatnou a sezona pro něj skončila.

Závěrečné vteřiny sezony pro českobudějovický Pedagog a radost fanoušků Blatné. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V předkole play off jste poměrně jednoznačně vyřadili 2:0 na zápasy Poličku. Bylo to skutečně tak hladké, jak napovídají výsledky?

Předkolo bylo z naší strany dobré. Už jsme se scházeli, byli jsme lepší než v průběhu sezony a postoupili jsme zaslouženě. Přehráli jsme Poličku docela suverénně.

Ve čtvrtfinále jste narazili na vítěze základní části soutěže Blatnou. Úvodní dva duely na hřišti soupeře jste prohráli 3:5 a 3:6. Jak bylo daleko alespoň k jednomu vítězství?

Byly to vyrovnané zápasy, ve kterých jsme vždycky v závěru inkasovali při naší power play do prázdné branky. Hráli jsme slušně, ale pokaždé v naší hře přijdou výpadky, které nás stojí třeba dva góly. To se nám stalo i ve čtvrtém utkání doma, kdy srovnáme na 1:1, ale hned vzápětí dostaneme po deseti vteřinách gól na 1:2. To jsou věci, které nás v play off strašně srážely. Nedokázali jsme udržet koncentraci po celý zápas.

Oba domácí duely ale pro vás musely být důstojným vyvrcholením sezony, co se týká sportovní úrovně i atmosféry.

Atmosféra byla výborná. Přijelo hodně fanoušků z Blatné, kteří fandili pořádně nahlas. Přišli i naši příznivci, a to se pak hraje parádně. Byly to fakt dobré zápasy.

VIDEO: Hokejbalisté Blatné jdou dál, podívejte se na vítězný gól Davida Brauna

Nebylo to občas ze strany blatenských fans až někde na hraně?

Neřekl bych, dalo se to (usměje se). Před zápasem jsme si hlavně v kabině řekli, že si toho vůbec nebudeme všímat. Něco jsem tam zaregistroval, ale bylo jasně řečeno, že se tomu vůbec nebudeme věnovat. Ale jak jsem řekl, nepřišlo mi, že by to bylo nějak až moc vulgární.

Bylo čtvrtfinále s Blatnou vaším letošním stropem, nebo se přes vítěze základní části dalo přejít do semifinále?

Určitě se dalo jít dál. Byly pasáže, kdy jsme měli více ze hry, ale nedařilo se nám dávat góly.

Video: Hokejbalový Pedagog odvrátil s Blatnou konec sezony i s bitkou na závěr

Jaké je vaše hodnocení sezony z pohledu Pedagogu?

Byla to taková jízda na horské dráze. V létě se na Pedagogu rekonstruovalo hřiště, takže jsme neměli až do října kde trénovat. Skoro měsíc jsme pak čekali na první body, to byl hodně těžký začátek. Pokud by mi někdo v té době řekl, že budeme v play off, tak bych mu nevěřil. Ale na jaře už se to zlepšilo a myslím, že sezona dopadla docela dobře.

Vás osobně baví i devětačtyřiceti letech hokejbal pořád stejně?

Baví mě to, je to skvělé (úsměv). A play off jsou zápasy, kvůli kterým to člověk hraje. I když už to víc bolí, tak mě to baví pořád moc.

Fyzicky stíháte soupeřům, kteří by věkem mohli být vašimi syny?

Myslím, že ano, i když to by měl posoudit někdo jiný. Doufám, že ještě nejsem za kašpárka (smích).

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Jak se udržujete v patřičné kondici?

Dvakrát v týdnu chodím na tréninky a k tomu ještě hraji volejbalový krajský přebor za SK Čentro.

V kariéře budete pokračovat?

Ještě rok jsem slíbil, že hrát budu. Minimálně do padesáti to dotáhnu (úsměv).