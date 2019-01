České Budějovice - Betonova All Stars vede ve čtvrtfinále play off II. NHbL nad Pedagogem 1:0 na zápasy.

Druholigové derby je jedním z vrcholů hokejbalové sezony v Českých Budějovicích. Obrat ve třetí třetině přinesl hráčům Betonovy vítězství v 1. čtvrtfinále s Pedagogem, které začalo v sobotu dopoledne na Branišovské. V poslední patnáctiminutovce obhájci titulu třemi góly otočili skóre a vyhráli 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Exholubovští z tlaku nemohli dlouho vyrovnat. O přestávce zůstali na střídačce a Pedagog, který se vrátil ze šatny, přivítal po minutě a půl Krotký. Překonal Bílého a začínalo se od nuly.

Klíčovým momentem utkání byl třetí gól: Ivo Gallistl chytře nahodil míček od mantinelu do brankáře a opora Pedagogu si jej srazila do brány…3:2.



Za týden se hraje odveta, a pokud Betonova zvítězí, postoupí do semifinále. Pedagog by si případnou výhrou vynutil rozhodující třetí nedělní duel. Na své soupeře čeká netrpělivě nejlepší dvojice základní části Suchdol, Písek, která má volno.



Zliv bojuje ve čtvrtfinále s Prachaticemi.



Branky: 3. Klíma (Gallistl), 32. Krotký (Papež, Vacek), 33. Gallistl (Vacek), 39. Krotký (Janeček) - 14. Míšek (Lavička), 18. Neruda. Vyloučení 4:4. Střely na branku 28:25.