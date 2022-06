Kudy vedla cestička, že jste si na tréninkový kemp zvolili Prachatice?

Prachatice patří k týmům, které jsou v rozvojové fázi, ženský hokejbal zde dělají dobře. S Mírou Kotlíkem jsme kamarádi a řekli jsme, že vyrazíme do Prachatic, protože zázemí je zde bezvadné, vše bylo perfektně připravené. Navíc jsme chtěli někam, kde se ženská liga hraje. Věřím, že tím, že přijela reprezentace, jsme prachatický ženský hokejbal ještě více oživili.

Jak těžké je dávat dohromady ženskou reprezentaci. Soutěž hraje osm týmů, znamená to tedy, že využíváte ve větší míře i hráčky z ledního hokeje?

Poletím již s holkama na osmé mistrovství světa, dělám to prakticky patnáct let. Zpočátku hrály převážně jen hokejistky a postupně se při dalších šampionátech přidávaly hokejbalistky, které byly schopné konfrontace na mezinárodní scéně. Každý rok se přidává více hokejbalistek a hokejistky ustupují. Nyní do Kanady poletíme jednak s hráčkami, které hrají ryze hokejbal a jednak s hráčkami, které kombinují hokejbal s hokejem.

Znamená to tedy, že se dal ženský hokejbal v České republice správnou cestou?

Jedna věc je, když se na to podíváme na extraligové úrovni a jednak na úrovni světové. Kdybychom chtěli reprezentační tým postavit pouze z hokejbalistek z extraligy žen, tak by ta kvalita nebyla taková, jakou potřebujeme, abychom byli schopní hrát o světové medaile. To nemyslím nijak špatně, tak to zkrátka je. Když se tým skloubí s hokejistkami, je kompaktnější a holky, které od mala hrají hokej a do toho začaly hrát i hokejbal, přinášejí do týmu větší kvalitu a ryzí hokejbalistky tak motivují a vytahují nahoru.

Hokejbalistky ČR v přípravě na MS podlehly dorostencům HBC Prachatice

Jaký program máte ještě před odletem?V pátek 10. června začínáme třídenní kemp v České Třebové. Tam sehrajeme ještě jedno přátelské utkání s dorostenci. Další víkend jedeme na Kladno a poté se přesuneme na letiště a letíme šampionát.

Konečnou nominaci zveřejníte po České Třebové?

Byl plán, že nominaci zveřejníme po Třebové, ale v sobotu jsme měli utkání s prachatickým dorostem, kemp v Prachaticích byl kvalitní, nominaci jsme dali s kolegou Michalem Broulíkem dohromady a děvčata se jí dozvědí na konci kempu. Máme z 99,9 procent jasno a chceme, aby děvčata, která na šampionát pojedou, již měla jistotu a mohla se v klidu soustředit na své výkony na posledních dvou kempech.

Hovořil jste o přátelském utkání s dorostem Prachatic. Co vám ukázalo?

Utkání bylo velkým přínosem. Před nedělním tréninkem jsme ještě měli video, na kterém jsme si ukázali určité nedostatky, které ve hře byly. Kluci kombinovaní s prachatickými děvčaty hráli dobře. Měli tam dvě formace, které nás dostávaly pod tlak a to jsme potřebovali. Kanaďanky a Američanky, budou jiný level, to se s naší ženskou ligou nedá srovnávat, takže zápas byl pro nás super. Výsledek 2:4 není vůbec důležitý, zajímal nás projev hráček v určitých situacích, což jsme byli schopni krásně vypozorovat.

Jaký je reálný odhad výsledku na šampionátu v Kanadě?

Musím říci jednu věc, a to není alibismus. Snažíme se každý šampionát do týmu zapracovat nové tváře. Jsou zde již starší zkušené hráčky, které to nebudou hrát do smrti. Potřebujeme, aby se otrkala přicházející generace, která by nároďák v dalších letech táhla. A musím říci, že do Kanady poletí šest děvčat, která ještě nikdy na mistrovství světa nehrála. My ze sedmi šampionátů máme pět bronzů, jedno stříbro a jedno zlato. Nemohu říci nic jiného a říkám to vždy na rovinu, medaile je povinnost a cíl na šampionátu je, abychom hráli poslední zápas, to znamená finále.