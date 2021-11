Minulou sobotu se v areálu českobudějovického Pedagogu sešly tři desítky bývalých hráčů hokejbalové Havlíčkovy kolonie – Dynama, aby v rozlučkovému utkání naposledy oblékli dresy kdysi populárního hokejbalového klubu. Reportáž z tohoto utkání připravil spolupracovník Deníku Petr Vitoň.

Na zápase nechyběl ani první gólman týmu Václav Weiskorn, který kdysi odvážně nastoupil do branky ve vaťáku bez obličejové masky. Potom se gólmanů vystřídalo několik: Libor Šilhavý, Zdeněk Růžička, Standa Duchoň, Vít Macháček. Ale to tým od Malše už postupně stoupal po výkonnostním žebříčku výš a výš – až se mu podařilo probojovat do celostátní ligy, kterou ale amatéři z Havlindy pro vyšší náklady okusit nemohli.

Potom již následoval postupný ústup ze slávy, který končil ještě loňskou účastí v jedné z nejnižších jihočeských soutěží. Načež pro nedostatek hráčů uzrálo rozhodnutí definitivně hokejky pověsit na hřebíček.

Na rozlučkovém zápase na Pedagogu nechyběli ani otcové zakladatelé a hvězdy let minulých Michal Kubíček a Luboš Bláha a také nejstarší hráč Václav Weiskorn (61), jenž poté, co opustil brankoviště, dal za Havlindu 98 gólů. Na kýženou stovku ani při rozlučkovém utkání nedosáhl, byť byl jediným hráčem svého týmu, který dokázal skórovat a radost z jeho gólu měli i jeho soupeři.

A jak se určilo, kdo s kým bude hrát? Klasicky. Desetiletý Denis Kolafa rozházel hokejky a jelo se… Tak skončil tým, který do soutěží naskočil v roce 1984.