České Budějovice - Betonova ve II. národní hokejbalové lize, skupině Jih, obhajuje titul.

Na jihu začíná o víkendu 22.-23. dubna play off II. ligy hokejbalistů. Hned první kolo vyřazovacích bojů svede dva městské rivaly, obhájce prvenství Betonova All Stars (dříve Holubov) zkříží hole s Pedagogem České Budějovice. Vítěz postoupí do semifinále. | Foto: Deník / Michael Kalinics