Roman Will a Lukáš Pokorný. Pod dohledem Dominika Kodrase, a jeho ambiciozního týmu, pracují na vylepšení fyzické kondice.

Ve skupince jsou i hokejový brankář Petr Kváča, útočník Luboš Rob, fotbalista Martin Held…

„Jde to dohromady, je předzávodní období, kdy je důležitá síla,“ říká hokejový brankář Roman Will. „Dominik každému připraví cvičení podle toho, co konkrétně potřebuje.“ Will si dokonce myslí, že společné cvičení je zpestřením. „Je dobré tady potkat sportovce z jiných odvětví, dáme se dohromady, makáme spolu, poznáváme se.“

Přitom České Budějovice leží v jižní části republiky, cestování po silnicích není nic příjemného. To potvrzuje fotbalista Lukáš Pokorný, který si aktuálně hledá angažmá, zkušenosti má ze Slavie, z Bohemians. „Vyjížděli jsme v šest ráno, není to jednoduché, do Budějovic je to docela štreka,“ přikyvuje a rychle dodává: „Ale stojí to za to.“ Proč sportovci vyhledávají právě Kodrase? „Máme nadstandardní vztah,“ myslí si Will. Pokud také on chce být s trenérem v osobním kontaktu, musí cestovat.

„Není to za rohem, to je pravda, ale já Dominika hrozně uznávám.“ Will nešetří superlativy. „Jsem nadšený, od té doby, co jsem s ním začal dělat, vidím veliký progres. Stojí mi to za to.“ Hokejový gólman má o svých prioritách vcelku jasno. „Je to naše živobytí, je důležité, abych byl na sezonu dobře připravený.“

A v čem je Dominik Kodras výjimečný?

„V Česku se obecně toto odvětví hodně zvedlo. Dominik se vzdělává, je hodně chytrý člověk, který má jasný cíl. Tím není nás tady během dvou hodin „vodvařit“, ale dát nám trénink, který nám pomůže. Ne aby on měl dobrý pocit z toho, že půlka z nás se tu pozvrací a druhá půlka nemůže chodit,“ popisuje Roman Will.

Co je tedy ve fyzické přípravě rozhodující?

Podle Willa nejde tolik o prožitý čas pod činkami. Důležitější je kvalita prováděných cvičení. „Dominik a jeho trenéři nás opraví, řeknou nám, jak máme cvičit správně technicky.

Sportovci se zaměřují na sebemenší podrobnosti. „Jde o detaily, to je to nejdůležitější.“

Will už se pomalu chystá do nového angažmá. „Podepsal jsem s týmem Rogle,“ přikyvuje. „Letní přípravu jsem měl s Dominikem, přípravné zápasy už mě čekají ve Švédsku, hrozně se těším na novou výzvu,“ uvedl přímo v průběhu tréninkové jednotky v českobudějovickém sále BCrossGym.

Proč se na cestu, kterou mu naplánoval Dominik Kodras, vydal Lukáš Pokorný? „Já mu věřím. Přemýšlí jinak než ostatní kondiční trenéři. Vzdělává se, jezdí po stážích v Americe. Mě na tom hodně baví všestrannost, komplexnost.“

Ani fotbalistovi nevadí, že je ve skupince s kamarádem, který se profesionálně věnuje úplně jinému sportu. „Dominik totiž zaměřuje trénink přímo na mě. Přesně, jak ho já potřebuju. To je podle mě alfa a omega úplně všeho.“

Na konci náročné cesty se sportovci ve výsledku stejně sejdou. Jejich kondiční trenér si přeje, aby byli dobře fyzicky nachystaní, aby se cítili dobře i po psychické stránce. Fotbalista Lukáš Pokorný ke konkrétnímu tréninku říká: „Jsou mezi námi odlišnosti, ale v základu je to hodně podobné. Hokejisté potřebují dynamiku, já ji potřebuju také. Dominik nám všechno ukazuje, to je fajn, neděláme věci, které pak nebudeme potřebovat.“