Sportovní nadšenci se sešli v českobudějovické beachové aréně na sídlišti Vltava, aby podpořili Centrum BAZALKA. Mezi účastníky byl i hokejista Jiří Šimánek, který se svým týmem bojoval na volejbalovém turnaji. Akce, kterou pravidelně podporují hokejisté Motoru, přilákala i další známé sportovce.

Beachvolejbal pro Centrum BAZALKA | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sportovci se sešli v beachové aréně na českobudějovickém sídlišti Vltava. Podpořili Centrum BAZALKA. Členem jednoho ze tříčlenných volejbalových týmů byl také hokejista s reprezentačními zkušenostmi a více než 900 starty v extralize Jiří Šimánek.

"Toto centrum podporujeme pravidelně," říkal mezi zápasy. "Hokejisté Motoru toto centrum podporují každý rok, máme i vánoční zápas pro BAZALKU." Jiří Šimánek je velkým volejbalovým fanouškem. Sleduje extraligu, věnuje svojí dceři, kterou odborníci považují za výrazný volejbalový talent. "Dcera hraje volejbal, já to občas také zkouším, takže jdeme zkusit štěstí," usmíval se, když společně nastupovali na kurt.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jedním z patronů Centra BAZALKA je hokejový útočník Aleš Kotalík, bronzový medailista z olympijských her v Turíně. "Aleš pořádá ještě golfový turnaj, jehož výtěžek také jde tomuto centru." A jak je na tom Jiří Šimánek přímo na volejbalovém kurtu? "Doufám, že se neztratíme," rozesmál se. "Jsou to akce, kterých se rád účastním, je to podpora dobré věci."

David Juračka podpořil Centrum BAZALKA. Třikrát vyhrál titul

Stejně jako s pukem na ledě je Šimánek bojovník s míčem v písku. V extralize vybojoval dvě bronzové medaile. "Soutěživost se ve mně probudí vždycky. Není to jenom přijít si zahrát. Je tu na turnaji třeba David Juračka," jmenoval trojnásobného mistra ČR v šestkovém volejbale. "On moji dceru před dvěma roky trénoval na olympiádě dětí a mládeže v Olomouci, kde holky těsně neprošly do semifinále. Takže jsem zvědavý, jestli si třeba proti sobě beachvolejbal zahrajeme."