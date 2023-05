World Baseball Classic je turnaj národních reprezentačních týmů, který je organizován Mezinárodní baseballovou federací (IBAF). Zaveden byl do programu v roce 2006 a je v současnosti vrcholnou světovou soutěží národních týmů. Turnaje se původně účastnilo šestnáct pozvaných týmů. Od roku 2013 je dvanáct týmů nasazeno do hlavní soutěže a dalších šestnáct do kvalifikace, kde se bojuje o zbylá čtyři místa v hlavní soutěži. Do kvalifikace byla pozvána také Česká republika. Od roku 2023 se turnaje účastní celkem dvacet týmů, z toho šestnáct je nasazeno přímo do hlavní soutěže a o zbylá čtyři místa se bojuje v kvalifikaci. V roce 2022 se poprvé v historii kvalifikovala Česká republika na World Baseball Classic 2023. Vítězný tým každého World Baseball Classic je odměněn velkou stříbrnou trofejí. Japonsko je historicky nejlepší země na World Baseball Classic, vyhrálo turnaj celkem třikrát (2006, 2009, 2023).

A právě na tomto turnaji úžasným homerunem zazářil Martin Mužík: "V kvalifikaci byli velkými favority Velká Británie a Španělsko, ti mají spoustu hráčů v profesionálních soutěžích, nebo mají spoustu hráčů, kteří nepocházejí právě ze Španělska nebo z Anglie, to byl pro nás veliký oříšek." A ten se české reprezentaci podařilo rozlousknout.

Slavná homerun v Japonsku viděli příznivci baseballu po celém světě. Martin Mužík není výjimkou. "Já ho viděl právě včera," směje se sympatická jihočeská sportovní hvězda a znovu se vrací ke kvalifikaci na WBC. "V Regensburgu jsem měl nejlepší odpal v životě, dvoubodovým homerunem jsem nás dostal do vedená dva jedna. Během šesti měsíců se to ale rychle změnilo, je to právě homerun proti Číně, který nás dostal do vedená sedm pět, byl v poslední směně zápasu. To byl největší zážitek."

Mužíkův homerun obletěl televizní sítě po celé planetě. I tak ale Jihočech vyzdvihuje výkon svých spoluhráčů. "Kdyby se kluci nedostali na mety, tak by to bylo k ničemu. Homerun by nebyl tří ale jednobodový, to by jen vyrovnalo zápas. Takto je to o to cennější a hrozně si toho vážím," dokumentuje Martin Mužík, že baseball je týmovým sport, ve kterém jedinec toho sám moc dokázat nemůže. "Sedl jsem si po zápase do autobusu, vzal jsem si telefon do ruky, otevřel jsem ho a nemohl jsme uvěřit svým očím. Bylo tam dvě stě upozornění, sto padesát zpráv. Telefon se mi začal zasekávat, já ani nevěděl, co se děje."

A kolotoč začal. Záběry létaly planetou prostřednictvím satelitů sem a tam, na MLB TV se objevil rozhovor s Martinem Mužíkem. "Bylo to neskutečné," směje se tomu s mírným časovým odstupem.

Teď už se Mužík naplno věnuje extralize. Nejprve ale musel v hlavě přepnou z národního týmu na českou nejvyšší soutěž. "Rozdíl to je," přikyvuje. "Kvalita reprezentace je samozřejmě vyšší než v extraligových družstvech, to ale platí o jakémkoli sportu. My se snažíme, aby tady všechno fungovalo jako v nároďáku. Máme mladý tým, budeme pracovat dál, abychom co nejlépe uspěli."