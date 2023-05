/FOTOGALERIE, VIDEO/ Za stavu 2:2 na utkání se v prachatické Highlanders aréně rozhodovalo o tom, kdo sestoupí z extraligy mužů.

Horalové slaví záchranu extraligy. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HBC Highlanders Pachatice - Piráti Hradec Králové 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky: 16:36 R. Sitter (R. Valek), 29:56 K. Plašil (R. Valek, J. Markytán), 31:11 Jan Štěpánek (J. Švácha), 43:48 J. Markytán (M. Zavřel) 44:04 J. Bárta (R. Sitter) - 30:36 Z. Erban (T. Jiřík, J. Tesař. Vyloučení: 6:4. Využití přesilovek: 1:0. Střely na branku: 29:22. Diváci: 220.

Skvělá návštěva viděla bitvu jak se patří. První třetina byla trochu poplatná stavu, v jakém se série nacházela. Střelecky aktivnější byli hosté, ale gólman Pixa vše pochytal. Ve druhé třetině zvýšili domácí obrátky a odměnou jim byl vedoucí gól. Pak přežili několik oslabení a čtyři vteřiny před přestávkou dal důležitý druhý gól Plašil. Soupeř se však na začátku třetího dějství dostal rychle zpátky do utkání, ale Prachatičtí znovu brzy uskočili o dvě branky. A když v závěru využili přesilovku, bylo rozhodnuto. Po utkání mohly vypuknout oslavy, samoszřejmě společně s věrnými fanoušky.

"Bylo to obrovsky těžké. Začalo se opatrně z obou stran. Naštěstí jsme dali vedoucí gól a přidali v závěru druhé třetiny druhý. Když nás pak dotáhli, tak jsme naštěstí dokázali znovu uskočit o dvě branky a dotáhnout do do vítězného konce," komentoval výhru kapitán domácích Radek Sitter.

Ze strany prachatických hokejbalistů bylo možná až příliš vyloučených, což drželo soupeře dlouho ve hře. "Byly to zbytečné momenty. Byli jsme pomalejší vzadu a z toho pramenily nějaké chyby a vyloučení. Naštěstí toho soupeře nevyužil," dodal kapitán týmu.

Kromě první třetiny, kdy byl soupeř střelecky aktivnější, ale dřželi taktovku zápasu v rukou domácí. "O první přestávce jsme si o tom říkali, že to není ono. Že to musíme zvednout, pokud chceme uspět. Naštěstí to vyšlo. Takže spokojenost a jdeme slavit," dopnil po utkání Radek Sitter.