Právě v jejich stopách se vydali horalové z jihočeské Kleti. "Letos nás bylo jedenadvacet mužů z Podkletí," ukazuje Marek Svoboda na sportovní nadšence z Českých Budějovic, Českého Krumlova nebo Kaplice. Ze všech tří jihočeských měst je Kleť dobře vidět. Tentokrát ji výprava opustila a vydala se pod Sněžku. "Se sněžnicemi jsme jeli vlakem do Harrachova," popisuje Svoboda cestu, která se v úvodu roku už stala zavedenou tradicí, "každým rokem ale vyrážíme do jiných hor." A tak Jihočeši cestovali po Šumavě, procházeli Jeseníky, mají za sebou výlety do Krkonoš, Beskyd. "Letos jsme vybrali Harrachov," jmenuje Svoboda město, které se rozkládá pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy. Na místě dnešního Harrachova byla v 17. století založena ves Dörfl, která byla v 18. století přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachsdorf a později na Harrachov. Harrachové, původně český šlechtický rod, odvozují své jméno od místa v jižních Čechách.

21 Jihočechů různých profesí, věků, ale se společným smyslem pro humor se vydalo do hor. "Jsme milovníci chmelového moku, ale především hor," usmívají se sportovci, kteří se v počtu 21 zase vrátili v pořádku domů. "Letos jsme vyrazili do Krkonoš, bydleli jsme v Harrachově naproti Čertově hoře, skokanské můstky jsou naprosto v dezolátním stavu," všiml si Marek Svoboda jedné z příčin, proč český skok na lyžích ztratil lesk a proč české reprezentanty v závodech Světového poháru, pokud tam vůbec nějací zbyli, porážejí i Turci…

Ve dnech, kdy nechodili po horách, vyrazili za zajímavostmi. "Byli jsme v místní sklárně, v pivovaru, pod skokanskými můstky," překřikují se jeden přes druhého, jako by ani všechny zážitky nestačili vypovědět. "Byli jsme na sněžnicích po stopách Hanče a Vrbaty. Na Vosecké boudě, na Dvoračkách, na Zlatém návrší, ve Vrbatově boudě." Sami ze sebe si dokážou udělat i legraci. "Byli jsme jako kokosy z Kleti v Krkonoších." Na sněžnicích ve vichřici jim ale chvílemi moc do smíchu nebylo.

"Ty nejotrlejší nezastavila ani vichřice o rychlosti nad sto kilometrů za hodinu," popisuje Svoboda extrémní podmínky na Zlatém návrší. Lokality a trasy vybíral náčelník. Zdeněk Přívratský z Dolního Třebonína. Že jeho jméno znáte? Aby ne. Zvládl dokonce i ultramaratony na Sahaře! Přívratský se sportem začal opravdu hodně brzy. Už v 9. třídě se vydal z jižních Čech za babičkou do Liberce. Na tom by nebylo nic tolik zvláštního, kdyby nejel na kole!

V týmu kamarádů z Kleti figuruje i pověřený odborník na kulturní aktivity. "Petr Šandera z Českého Krumlova," říká Marek Svoboda, který je v partě sportovců služebně nejmladší. Přelom ledna a února si už neumí představit jinak, než jak sám říká: "S prkýnkama na nohách, po horách."