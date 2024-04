Série začne ve středu ve 20.15 v Praze. "Lvi nás vyřadili ve čtvrtfinále Českého poháru, je tady čas, abychom je vyřadili z boje o zlato," říká sebevědomě libero Michael Kovařík. Také on prožívá zajímavou sezonu. Nejlepší v kariéře. "Začali jsme v systému na dvě libera, teď dostává příležitost Kovi, ale Michálka potřebujeme," vysvětluje polský trenér Jihostroje České Budějovice Andrzej Kowal. Petra Michálka vysílá do boje ve chvílích, kdy se týmu nedaří, kdy potřebuje nakopnout. K tomu může stačit "jen" jediný vydařený zázrak v poli. Jeden zázračný skok pro zdánlivě ztracený balon, uhraná výměna a ve světě volejbalu může být během pár vteřin všechno jinak. "To je volejbal, to je tým," vysvětluje Polák.

Bratři Frelichové běželi maraton báječně v Toruni. Martin má dokonce zlato

Právě "bodovky", tedy výměny po chycení v poli, bude mít na svých bedrech nizozemský univerzál Stijn van Schie. "Byl to šok, když se Alejandro zranil," vrací se k nepříjemnému okamžiku prvního setu čtvrtého semifinálového zápasu proti Kladnu. "Ale to je moje práce," rozhodil rukama, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě. Naskočil do boje přímo z lavičky a zvládl to. Hrál výborně.

Jihostroj bohužel ztratil možnost kvalitního střídání. To byla velká výhoda. Projevilo se to ve čtvrtfinále i v semifinále. Z postu diagonálního hráče vždy útočníkovi prospěje, když se na zápas chvíli podívá z lavičky. Teď na ní Alejandro Miguel Gonzalez bude až do konce sezony. "Hrát nebude," potvrdil Deníku klubový lékař Martin Scheichl. Kolenní vazy jsou poraněné, jedenadvacetiletý Kubánec bude rád, když stihne začátek ročníku 2024/25.

Lvi z Prahy jsou v sérii favoritem. Velkým favoritem. Mají ve svých řadách mlátičku. Ta se jmenuje Adam Casey Schouten. Určitě ho velmi dobře znáte. Také hrával v Jihostroji. V pravačce má dělovou ránu. I na tréninku se při jeho smečích spoluhráči občas nestačili uhnout. Jeho rány sice létají rychle, ale ne z tak závratné výšky, kam by blok nedosáhl. A defenzivu nad sítí má Kowalův tým propracovanou naprosto skvěle. Vyrazíte s týmem do Prahy podívat se na první finále extraligy? S podporou nejlepších diváků v extralize chce Jihostroj sberat Lvům zlatý pohár.