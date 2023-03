/FOTOGALERIE/ Jindřichohradecké házenkářky v 17. kole I. ligy potvrdily papírové předpoklady a doma si snadno poradily s brněnskými Bohunicemi. Družstvo od Vajgaru si po vítězství 32:20 upevnilo čtvrtou příčku.

Jindřichohradecké házenkářky v 17. kole I. ligy potvrdily roli favoritek a Bohunice porazily 33:20. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Hostující tým přijel v hodně okleštěné sestavě, ale pral se statečně a hradeckému celku nedal nic zadarmo. I tak si favorit od začátku začal budovat náskok a po čtvrthodině vedl 9:4. Hradečanky předváděly nápadité akce, ale řadu z nich nedokázaly úspěšně zakončit. Přesto si už do přestávky vytvořily osmigólový náskok – 16:8.

Stejný brankový příděl si svěřenkyně koučky Ivy Jonové schovaly i na druhý poločas a už po pěti minutách vedly o deset gólů (20:10). Největší rozdíl ve skóre čítal 14 branek, v závěrečné desetiminutovce však domácí tým skóroval „jen“ třikrát. I tak si proti týmů ze suterénu tabulky připsal pohodlné vítězství rozdílem třídy.

„S Bohunicemi jsme uhráli povinné body. Soupeřky přijely ve velmi málem počtu, neměly do pole ani jednu hráčku na vystřídání, ale hrály houževnatě a bojovaly až do konce. Vůbec nám výhru nedaly zadarmo. My se snažili hrát rychlou házenou, tedy ubránit a jít do rychlých protiútoků. Předvedli jsme několik moc pěkných akcí. Sice jsme se trochu potýkaly s proměňováním jasných šanci, ale přesto jsme uhráli pěkný výsledek. Opět jako velmi pozitivní vidím to, že si mohly zahrát všechny hráčky z lavičky a jsem moc ráda, že se téměř všechny prosadily i střelecky. Holkám děkuji a gratuluji k zisku bodů,“ konstatovala jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

V dalším kole Jihočešky čeká v sobotu 1. dubna těžké utkání na půdě suveréna soutěže v Hodoníně (16.30 hodin), který dosud neztratil ani jediný bod.

Házená Jindřichův Hradec – Tatran Bohunice 32:20 (16:8)

Branky: Vlková 5, Zahradníková 5/4, E. Kovářová 4, Hauserová 3, Frühaufová 3, Březinová 3, T. Kovářová 2, A. Jonová 2, Tržilová 1, Coufalová 1, Ošívková 1 – Stará 6/1, Šimková 5, Kusslová 5/1, Bursíková 2, Tvarůžková 1, Klossová 1. Sedmimetrové hody: 6/4:3/2. Vyloučení: 6:3. Rozhodčí: Bečička, Horák. Diváci: 98.

Další výsledky 17. kola

Velké Meziříčí – Olomouc 17:21, Kobylisy – Kunovice 18:40, Havlíčkův Brod – Otrokovice 27:27, Kynžvart B – Hodonín 24:30, Vršovice – Hostivice 19:25.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 17 17 0 0 603:389 34

2. Házená Kynžvart 17 13 1 3 529:418 27

3. SHK Kunovice 17 13 0 4 500:376 26

4. Házená Jindřichův Hradec 17 11 1 5 525:467 23

5. Sokol Vršovice 17 9 2 6 441:391 20

6. Lions Hostivice 17 10 0 7 456:438 20

7. Jiskra Otrokovice 17 6 1 10 430:478 13

8. SKUP Olomouc 18 6 0 12 436:558 12

9. Sokol Velké Meziříčí 17 5 1 11 387:457 11

10. Tatran Bohunice 17 4 1 12 349:428 9

11. Jiskra Havlíčkův Brod 18 3 1 14 428:535 7

12. Sokol Kobylisy 17 2 0 15 360:509 4