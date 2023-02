Domácí celek zlobil jen na začátku střetnutí, když třikrát vedl a v jedenácté minutě platil vyrovnaný stav 5:5. Pak však přišlo sedm skvostných minut Jihočešek a v nich stejný počet gólů, takže rázem platil stav 5:12. Kobylisy sice třemi góly v řadě manko stáhly, ale Hradečanky si pětigólový polštář v poklidu udržely až do přestávky.

Ani po změně stran se obraz hry nezměnil a favoritky svůj náskok postupně navyšovaly, přestože prostřídaly a na hřiště se dostaly všechny hráčky kádru. V závěrečné desetiminutovce ještě vedení vyšperkovaly a z hlavního města si odvezly vysoké vítězství rozdílem dvanácti branek.

„První letošní venkovní utkání bylo po dvou těžkých zápasech doma tak trochu odměnou pro nás všechny. Zpočátku jsme sice nepůsobily úplně suverénně a úvodních dvanáct minut se hrálo vyrovnaně, neboť domácí hráčky až příliš snadno proměňovaly střelecké šance a my jich naopak několik promarnili. Zvrat přišel mezi třináctou až dvacátou minutou, kdy se nám povedlo sedmkrát v řadě skórovat. Vytvořili jsme si slušný náskok a dostali se do herní pohody. Do druhé půle jsme šli s náskokem pěti branek a postupně jsme skóre zvyšovali. Tentokrát si dostatečně zahrály všechny hráčky z lavičky, za což jsem hodně ráda. Po dvou těžkých utkáních doma si holky tuto trochu snazší výhru zasloužily. Moc jim děkuji a gratuluji. Super si vedla v brance Káťa Reisnerová, tentokrát naše jediná brankářka,“ spokojeně konstatovala trenérka vítězek Iva Jonová.

V dalším kole házenkářky Jindřichova Hradce v sobotu 11. března přivítají Velké Meziříčí (17 hodin).

Sokol Kobylisy – Házená Jindřichův Hradec 20:32 (11:16)

Branky: Kováříková 6/5, Janečková 4, Bardonová 4, Matušonská 4, E. Vítová 1, B. Vítová 1 – Zahradníková 6/3, Tržilová 4, Březinová 3, Coufalová 3, Hauserová 3/1, Loskotová 2, Vlková 2, Ošívková 2, Rytířová 2, Jasanská 2. Sedmimetrové hody: 5/5:5/4. Vyloučení: 3:4. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Ledvinka, Čapek. Diváci: 56.

Další výsledky 14. kola

Kunovice – Vršovice 21:20, Bohunice – Havlíčkův Brod 20:27, Velké Meziříčí – Kynžvart B 15:42, Hodonín – Otrokovice 36:27.

I. liga ženy

1. HK Hodonín 13 13 0 0 465:298 26

2. Házená Kynžvart 13 10 1 2 413:332 21

3. SHK Kunovice 13 10 0 3 368:283 20

4. Házená Jindřichův Hradec 14 9 1 4 428:399 19

5. Sokol Vršovice 12 7 2 3 323:267 16

6. Lions Hostivice 12 8 0 4 330:295 16

7. Sokol Velké Meziříčí 13 5 1 7 318:349 11

8. Tatran Bohunice 14 4 1 9 300:339 9

9. Jiskra Otrokovice 14 4 0 10 338:398 8

10. Jiskra Havlíčkův Brod 14 3 0 11 331:411 6

11. SKUP Olomouc 12 2 0 10 283:405 4

12. Sokol Kobylisy 14 1 0 13 299:420 2