Miroslav Sodoma, trenér Kolína: ”Za výhru jsme velice rádi. Hradec se zlepšuje zápas od zápasu, což je vidět a na domácí palubovce bude určitě nebezpečný. Hraje klasický, rychlý basketbal, založený na individuálních dovednostech. Pokud si na to některý tým nedá pozor, může ho překvapit. Jsem rád, že jsme to v nějaké podobě zvládli, hrálo se nám proti tomuto soupeři těžko a nesmírně si výhry vážíme.”

Lukáš Stegbauer, křídelník J. Hradce: „Myslím, že jsme i přes těsnou porážku předvedli solidní výkon a máme na čem stavět. Věřím, že v dalších zápasech budeme lepší a dotáhneme to do vítězného konce.”

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.