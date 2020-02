Zlín, který suverénně vyhrál východní skupinu I. ligy s bilancí 16 vítězství a pouhých dvou porážek, nedisponuje příliš širokým kádrem, což potvrdil tím, že přicestoval na jih pouze se šesticí hráčů. Od začátku tak bylo pouze otázkou, jak dlouho hostující basketbalistů vydrží se silami. Jihočeši navíc protivníka vůbec nešetřili a rychlou rotací a presinkem mu nedali vydechnout. Jakž takž vyrovnaná byla pouze úvodní desetiminutovka, ale pak už byla k vidění předem rozhodnutá hra kočky s myší…

GBA Lions si už do přestávky vypracovali šestadvacetibodový náskok (61:35) a po třech odehraných čtvrtinách dokonce překonali trojcifernou hranici (101:50), což je na tuzemské poměry zcela ojedinělá skutečnost. Ani v závěrečné periodě domácí tým nepolevil a výsledný rozdíl ve skóre se nakonec zastavil na 65 bodech, přičemž Lions celkově nastříleli úctyhodných 134 bodů a stanovili nový rekord I. ligy!

Zaplněná hala tleskala nápaditým akcím jindřichohradeckého mužstva, které navíc zaznamenalo i 22 trojek, což je další rekordní zápis druhé nejvyšší soutěže. Tím třetím je celková validita mužstva, jež se zastavila na čísle 184.

„Zlín je zvyklý, že hraje v úzké rotaci a někteří jeho hráči na venkovní zápasy nejezdí. My se na to připravovali a chtěli jsme soupeře co nejdříve utahat. Od druhé čtvrtiny nám navíc utkání vyšlo fantasticky, což je ostatně nejlépe vidět na konečném výsledku a překonání tří rekordů první ligy,“ spokojeně konstatoval generální manažer GBA Lions Radek Novák.

Ve druhém ze šesti kol nadstavby se hradečtí basketbalisté představí na palubovce Prostějova.

GBA Lions Jindřichův Hradec – SKB Zlín 134:69 (29:22, 61:35, 101:50)

Body: Novotný 30, Arrington 27, McLaughlin 20, Zuzák 13, Šoula 12, Bzonek 9, Stegbauer 8, Bartoň 8, Borovka 7 – Nehoda 19, Kereseloze 15, Hanuš 13, Krutílek 12, Vošlajer 8, Vaňák 2.

Trojky: 22:9. Fauly: 18:12. Trestné hody: 10/8:11/8. Rozhodčí: Hošek, Výborný. Diváci: 645.