Že je o některé opory GBA Lions zájem, o tom se samozřejmě vědělo, svými dobrými výkony to v této sezoně potvrzovali. Vábení z nejvyšší soutěže KNBL tak v poslední době vyslyšeli nejen Filip Novotný, který se přesunul do Pardubic, a Marek Welsch, jenž posílil Olomoucko, ale také Martin Kheil, který už hájí barvy pražské Slavie. Do USA se vydal Chimobi Ikegwuruka a nejčerstvější zprávou je, že sezonu v dresu jihočeského rivala z Písku dohraje Štěpán Borovka. Klub od Otavy má totiž ambice postoupit do elitní tuzemské soutěže.

„Štěpán projevil zájem hájit barvy Písku. Náš klub mu vyhověl a na nastalou situaci musel reagovat. Povedlo se to vcelku rychle. Nyní je u nás na zkoušce Američan La Don Singleton, kterého vedení našlo v bosenské lize, kde patřil k nejlepším střelcům týmu. Věříme, že ztrátu po Borovkovi zacelí,“ uvedl manažer GBA Lions Jan Tomanec.

Podle našich informací by se v příštím týdnu mělo dojít ještě k jedné rošádě, bližší informace však zatím nejsou k dispozici.

S účinkováním v základní části I. ligy u Vajgaru panuje celkem spokojenost. Hráči GBA Lions obsadili s bilancí 16 výher a dvou porážek druhé místo ve skupině Západ za Pískem, když podlehli právě jihočeskému rivalovi a nečekaně také Litoměřicím.

„S výsledky jsme vcelku spokojeni. Může nás mrzet především domácí porážka s Litoměřicemi kdy jsme se po vánoční pauze nevrátili v nejlepší formě. Na výsledku a hře se však podepsalo i to, že jsme postrádali řadu hráčů. Jinak naše výkony byly někdo trochu nahoru dolů, což je do jisté míry způsobené i větší rotací hráčů. Odešli ti, o nichž jsme věděli, že mají ambice působit v nejvyšší soutěži, což se na naší hře také projevilo,“ upozornil trenér GBA Lions Andrej Červenka.

Zároveň připomněl, že se kádr v průběhu sezony značně omladil. „Zapojili jsme hodně hráčů z juniorského týmu a může nás těšit, že v mužstvu nebyli jen kvůli tomu, aby sbírali zkušenosti, ale stali se důležitou součástí týmu,“ těší kouče.

Před basketbalisty je nyní nadstavbová fáze, v níž je čeká šest duelů doma a venku s trojicí nejúspěšnějších celků ze skupiny Východ, což jsou Svitavy, Nový Jičín a Brno U23. Dosavadní výsledky se započítávají a se soupeři ze své skupiny už GBA Lions hrát nebudou.

„Budeme bojovat o co nejlepší umístění pro play off. V tomto momentě je kádr v podstatě stabilizovaný, ještě čekáme na některé hráče, kteří se vracejí po zranění. Věřím, že naše výkonnost bude v rozhodující fázi sezony gradovat. Už máme jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, nyní jde o to, abychom stabilizovali formu a předváděli konzistentní výkony na obou stranách hřiště,“ podotkl Andrej Červenka.

A s jakými ambicemi basketbalisté GBA Lions do klíčové části sezony půjdou? „Prvořadým cílem je postoupit přes první kolo play off a pak se uvidí. Chceme se dostat co nejdál. Soupeři jsou velmi kvalitní, především Písek a Svitavy, ale věřím, že jsme schopni se s nimi měřit a ukázat svou sílu,“ tvrdí jindřichohradecký trenér.

Program nadstavbové skupiny C

1. kolo - neděle 12. února (17 hodin)

Tuři Svitavy - GBA Lions Jindřichův Hradec

2. kolo - pátek 17. února (19 hodin)

GBA Lions Jindřichův Hradec - Basket Brno U23

3. kolo – pátek 24. února (19 hodin)

BC Nový Jičín - GBA Lions Jindřichův Hradec

4. kolo – pátek 3. března (19 hodin)

GBA Lions Jindřichův Hradec - Tuři Svitavy

5. kolo – neděle 12. března (16 hodin)

Basket Brno U23 - GBA Lions Jindřichův Hradec

6. kolo – pátek 17. března (19 hodin)

GBA Lions Jindřichův Hradec - BC Nový Jičín

I. liga - nadstavbová skupina C o 1. až 6. místo

1. Tuři Svitavy 18 18 0 1728:999 36

2. Sokol Písek 18 17 1 1859:1155 35

3. GBA Lions J. Hradec 18 16 2 1614:1266 34

4. Basket Brno U23 18 14 4 1434:1255 32

5. BC Nový Jičín 18 14 4 1535:1.359 32

6. Slavoj Litoměřice 18 12 6 1380:1310 30