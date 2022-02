Jenže ve třetí čtvrtině domácí basketbalisté poněkud vypadli z role a Ostrava mohutně stahovala ztrátu, takže na zkraje závěrečné periody svítilo na ukazateli skóre 66:60. Pak ale domácí uklidnil trojkou Stegbauer a zbytek duelu už opět proběhl v hradecké režii.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Plno věcí, na kterých pracujeme, nám v tomto zápase vycházelo. Ale neznamená to, že když jsme ve vedení, že bychom měli povolit. Ostrava nás ve třetí čtvrtině vylekala, přišla s velmi dobrou taktikou, ale my se dokázali přizpůsobit. Konec jsme zvládli zkušeně.“

Saša Jankovič, asistent trenéra Ostravy: „Chci Jindřichovu Hradci pogratulovat k famóznímu výkonu. Hrál s velkou energií a zaslouženě zvítězil. Mysleli jsme, že když jsme předchozí tři vzájemné zápasy vyhráli, že to půjde samo i v tomto souboji, což je samozřejmě nesmysl, tak se hrát nedá. Hradec a Olomoucko bojují o život a dávají do zápasů více energie než my.

Torin Dorn, křídlo J. Hradce: „Bylo to vybojované vítězství. Myslím, že jsme tvrdě dřeli jako tým a naše herní návyky si konečně začínají sedat. Jsem rád, že jsme uspěli."

Matěj Snopek, křídlo Ostravy: „Zápas jsme si prohráli sami v prvním poločase, kdy jsme nebyli v útoku schopní nic zahrát a také jsme špatně bránili. Ve třetí čtvrtině se náš výkon zlepšil, dostali jsme se na nějakých osm, devět bodů, ale domácí si svůj náskok udrželi.”

V dalším kole J. Hradec v sobotu 19. února zajíždí do Děčína (18 hodin).

GBA Fio banka J. Hradec – Nová huť Ostrava 84:66 (25:10, 50:24, 64:55)

Body: DuBose 22, Dorn 20, Novotný 11, Victor 8, Borovka 7, Stegbauer 6, Welsch 4, Brown 4, Da Silva 2 – Van 21, Radukič 9, Snopek 8, Heinzl 7, Ubilla 6, Antonio 5, Svoboda 5, Šmíd 3, Týml 2. Trojky: 8:6. Fauly: 17:18. Trestné hody: 14/20:8/15. Doskoky: 42:37. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Dombrovský. Dováci: 350.

Další výsledek sk. A2: Děčín - Olomoucko 92:84

KNBL – nadstavbová skupina A2

1. Děčín 26 13 13 2136:2135 50,0%

2. Ostrava 25 9 16 1990:2150 36,0%

3. J. Hradec 26 4 22 2095:2458 15,4%

4. Olomoucko 25 3 22 1913:2217 12,0%