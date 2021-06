V turnaji na českobudějovickém sídlišti Vltava se prezentovalo 24 tříčlenných družstev. Mezi beachvolejbalisty zavítaly i známé osobnosti. Jeden tým byl dokonce složený z hráčů Motoru, do areálu dorazil i fotbalista Roman Lengyel…

A jako už tradičně nechyběla ani velká hokejová hvězda: "Když jsem hrál v Americe, tam je naprosto normální, že nejen hokej, ale sport obecně, pomáhá," vysvětloval svoji účast hokejový útočník Aleš Kotalík. Ve své kariéře odehrál ve slavné NHL 9 sezon. "Po návratu jsem se zapojil do pomoci Centru Bazalka, snažíme se pomáhat při nejrůznějších projektech, naše spolupráce už trvá právě deset let." Martina Koudelková z Bazalky popsala, na co budou finanční příspěvky použity.

"Sportovci ve svých kariérách a klubech dobře vědí, jak je důležitá rehablitace, právě na ni a na fyzioterapii finance využijeme." Celkem se ze sponzorských darů a z příspěvků přímo od hráčů sešlo téměř 200 000 korun. "Pomáhat se má a musí," dodal bývalý skvělý hokejový útočník Aleš Kotalík.

Centrum Bazalka je nestátní nezisková organizace, která funguje díky vícezdrojovému financování: státní dotace, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců. Služby využívají klienti z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 40 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.