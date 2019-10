Sobota, po osmé ráno. Mlha nad Budějovicemi se rozpouští velmi pozvolna. V areálu Jihočeské univerzity Na Sádkách je ale velmi živo. Každou chvíli zde začne první zápas Mistrovství České republiky ve famfrpálu.

Že vám famfrpál nic neříká? Fanoušci Harryho Pottera jistě ví. Právě z knih o kouzelnickém chlapci totiž tento sport pochází. Na hřišti tak létaly vzduchem potlouky i camrál, nechyběli ani chytači, kteří měli jediný cíl – dostihnout zlatonku, a ukončit tak zápas. §

„Každý tým tvoří tři střelci s brankářem, kteří se míč zvaný camrál snaží prohodit jednou ze tří kruhových obručí na každé straně hřiště,“ přiblížila pravidla Lenka Doleželová z týmu Budweis Bigfoots, jednoho ze šesti klubů, jež se sobotního mistrovství účastnily. „V týmu jsou i dva odrážeči, kteří pomocí potlouků vybíjí protihráče. Ten, koho trefí, musí doběhnout ke své brance, dotknout se jí a až pak se vrátit do hry,“ vysvětlila pravidla Lenka, jež v týmu plní roli střelce nebo chytače.

Je to tak právě ona, kdo má za úkol ukořistit zlatonku. I když ta se přeci jen od té ve fiktivním světě Harryho Pottera liší – místo křídel má nohy – na svých zádech ji nosí jeden z rozhodčích. „Tenisový míček má v kapse přilepené suchým zipem na zadku a chytač mu ji musí strhnout,“ popsala jeho úkol s tím, že do hry se zlatonka dostává až v sedmnácté minutě zápasu. Tým, jemuž se ji podaří chytit, získává třicet bodů.

A jak to mají s košťaty? Ta v mudlovské verzi famfrpálu nejsou. „Místo toho máme plastové tyče v délce od osmdesáti jedna do sto dvou centimetrů,“ uvedla Lenka Doleželová. Její soupeř z brněnského týmu Ondřej Hujňák dodal: „Jsou plastové, a to z důvodu bezpečnosti. Ty dřevěné byly zakázané. Košťata se lámala, vznikaly ostré úlomky. Štětiny navíc hrozně škrábou, měli jsme trochu odřené zadky,“ smál se Ondřej Hujňák, který je zároveň prezidentem České asociace famfrpálu.

Na otázku, co má na sportu, jenž připomíná ragby nejraději, odpověděl: „Je to rychlá hra, ve které se pořád něco děje. Je to hrozná sranda. To se ale musí zažít,“ řekl člen brněnského klubu. „Já na tom mám nejraději tu komunitu. Před zápasem jsme kamarádi, při zápase rivalové a po zápase si potřeseme rukou, obejmeme,“ řekla o hře, která se k nám dostala před čtyřmi lety z USA, kde vznikla v roce 2005, Lenka Doleželová.