A teď Tomáš Kratochvíl.

Co o něm (ne)víte?

Otázky jsme položili za vás:

Proč a kdy jste začal s volejbalem?

Mám oba rodiče zapálené do volejbalu a dodnes nevynechají jediné utkání Jihostroje. Volba tedy byla jasná. Dostal jsem od nich mnoho prostoru se rozvíjet různými směry, ale nakonec jsem vždy měl volejbal jako číslo jedna.

Kterého sportovního úspěchu si vážíte nejvíc?

Jednoduchá otázka, ale těžce se mi na ni odpovídá. Mám volejbal spojený s emoční stránkou, tedy každý úspěch je v daném čase ten největší. A nemusí být ani můj. Třeba před pár dny jsem byl strašně hrdý na kluky v Ostravě, kdy jako fanoušek jsem prožíval každý míč. Pak je stav trenérský, kdy jsem hrdý na cokoliv, co se týmu nebo jednotlivci povede. A nyní investujeme mnoho energie do příprav ke sto letům volejbalu. Sám bych to nezvládl, ale mám skvělé kolegy a i tímto jim chci poděkovat za přípravy.

Předseda Jihočeského volejbalového svazu sází na výchovu mládežeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Byl někdo pro vás sportovním vzorem?

Další těžká otázka. Asi ne úplně vzorem, ale obdivuji, když se snoubí profesionální přístup, talent a píle. Výsledek vypadá tak elegantně a jednoduše. Tedy v individuálních sportech bych třeba chtěl buď já, nebo třeba aby můj syn, lyžoval jako Ester, hrál tenis jako Roger, nebo běhal jako Usain. Ale i u nich musí fungovat celý tým naprosto dokonale a není to na první pohled zřejmé. A proto mám radši kolektivní sporty, kde je to víc vidět. Vzory jsou důležité, a pokud vše funguje správně, tak já mám největší radost, když přijde nějaká maminka a řekne: "Moje dcera, chce hrát volejbal, co mám udělat?"

Patří podle vás Č. Budějovice mezi volejbalová města?

Rozhodně ano, ale vlastně proč volejbalové? Máme zde tři extraligové kluby, tedy se nám tříští fanoušci. Jsme univerzitní město, tedy mnoho mladých sportujících lidí. Město i Jihočeský kraj podporují všechny sporty, tedy nevyčnívá žádný z nich. Myslím, že to bude takový mix. Máme úspěšné volejbalistky a volejbalisty. Máme mnoho zapálených lidí, kteří mají volejbal jako srdeční záležitost. A zároveň se v tomto sportu netočí tolik peněz. Což je sice trochu škoda pro jeho rozvoj, ale zase je to dobře, protože to většinou neláká žádné lumpy. Asi bych nejvíc sázel na to srdce. A to je pro mne strašně nabíjející.