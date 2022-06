Legendární Ladislav Šolc. Od Kvašňáka po Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

„Je to můj nejlepší osobní výkon. Bylo to ale hodně náročné, ze začátku jsem běžela s kluky, pak sama,“ řekla Hrochová, která se díky svému výkonu stala třetí nejrychlejší ženou v Česku na půlmaratonské trati. Krom závodu pyšnícího se pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky se v sobotu závodníci mohli zapojit také do dm rodinného běhu, štafety či 2Runu. „Celkově jsme za celý den rozběhali skoro čtyři tisíce lidí. Atmosféra byla skvělá, tak věřím, že si každý užil to své,“ uvedl manažer závodů RunCzech Igor Murko.

Vít Pavlišta probíhá vítězně cílem českobudějovického půlmaratonu.Zdroj: Deník/ Petr HřídelStart Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice proběhl tradičně na náměstí Přemysla Otakara II. A to za hustého deště a blesků v dálce. Po deseti minutách se však počasí uklidnilo. V ulicích jihočeské metropole se podle očekávání nejvíce dařilo Vítu Pavlištovi, který vyhrál v čase 1:08:18. „Jak namokly ty části vytrhané silnice, tak to bylo náročnější. Běžecké boty na silnici nejsou moc uzpůsobené, bylo to trošku kluzké,“ prohlásil Pavlišta, který vedl od samotného začátku. Za ním doběhli Ondřej Fejfar (čas 1:09:42) a Pavel Kubričan (1:11:58).

Šampionkou mezi ženami se při neúčasti Evy Vrabcové Nývltové, která se v týdnu omluvila, stala Tereza Hrochová. „Déšť mi nevadil, horší je pro mě vedro. Kostky jsou nepříjemné vždycky, takže mi moc nevadilo, že pršelo,“ popsala Pastorová. Triumf si zajistila svým nejlepším časem na této trati 1:12:04. O sedm minut později doběhla do cíle Markéta Gajdorušová (1:19:18) a třetí skončila Petra Pastorová (1:19:21), která vyhrála předchozí závod v Karlových Varech.

Jubilejního českobudějovického půlmaratonu se zúčastnilo téměř 2500 běžců, mezi nimi například náměstek primátora Ivo Moravec, který na domácí půdě běžel již podesáté. Dále se mohli účastníci zapojit do 2Runu, štafety nebo oblíbeného dm rodinného běhu, kterého se účastnilo mnoho rodin s dětmi. Ten odstartovala náměstkyně Jihočeského kraje Lucie Kozlová: „Jsem moc ráda, že touto akcí motivujeme děti k pohybu, sport je k životu důležitý. Jsme rádi, že tento tradiční půlmaraton podporujeme.“

Miliony pro město a oslava sportu. Pořádání běžeckých akcí přináší výhody

Oblíbený Mattoni 1/2Maraton České Budějovice opět přitáhl do Jižních Čech mnoho běžeckých nadšenců a turistů ze 36 zemí světa. „Je neuvěřitelné, že se tu běželo již podesáté. Děkuju zástupcům města za perfektní spolupráci a už se těším na příští rok,“ dodal prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Série regionálních závodů se nyní přesouvá na Hanou. Už 18. června se koná Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Registrovat do závodu se je možné na stránkách RunCzech.com. (uhl)