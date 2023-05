První letošní letní přebory jednotlivců jihočeské oblasti v tenisu jsou minulostí. V Pelhřimově se představil dorost, na kurtech VITONU České Budějovice hrálo mladší žactvo. Všechny finalistky a všichni finalisté dvouhry se nominovali na letní mistrovství republiky. V případě dorostu je to na přelomu července a srpna uznávaná a ceněná Pardubická juniorka. Letos se bude hrát 96. ročník. Mladší žákyně pojedou začátkem září do Mostu, mladší žáci do Liberce.