Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích, je ambasadorkou V4 Winter Games Emil Open. Tato akce, zaměřená na podporu mladých handicapovaných sportovců, se koná na Lipně, kde Neumannová často tráví čas. Hry začaly v Českých Budějovicích. Podívejte se na video.

Zahájení her V4 Winter games Emil Open | Video: Deník/ Kamil Jáša

Společně s Arnoštem Petráčkem přijala roli ambasadorky pro 2. ročník zimních her handicapované mládeže V4 Winter Games Emil Open, které proběhnou na přelomu ledna a února v jižních Čechách. Právě na Lipně, kde se odehrávají její oblíbené lyžařské disciplíny totiž tráví spoustu času soukromě i v rámci pracovních aktivit. Zlatá olympijská medailistka a jedna z nejúspěšnějších českých běžkyň na lyžích – Kateřina Neumannová.

Kateřino, jste patronkou V4 Winter Games Emil Open. Co bylo nejdůležitější při rozhodování tuto nabídku přijmout?

Moc dlouho jsem neváhala, šlo pouze o mé časové možnosti. Podpořit sportovní akci pro mladé handicapované sportovce je pro mě velmi milou povinností, akce se navíc koná i na Lipně, kde mám své aktivity v létě a ráda tam jezdím.

Na kterou disciplínu se těšíte nejvíce?

Asi na všechny, i když jako bývalá lyžařka mám samozřejmě největší vztah k lyžování.

Paříži dám úplně všechno, říká Arny Petráček. Teď se těší na Lipno. Je tu Emil

Máte mezi handicapovanými sportovci kamarády? Jak funguje symbióza mezi zdravými a handicapovanými v rámci vrcholového sportu?

Dobré pracovní i osobní vztahy mám s předsedou paralympioniků Zbyňkem Sýkorou, roky znám Jihočecha Arnyho Petráčka a cyklistu Jirku ježka. Oba jsou pravidelnými hosty mého sportovního festivalu na Lipně, který se koná vždy v srpnu. Pro mě je sport jen jeden a symbióza mezi všemi je pro mě přirozenou věcí, ale musíme ji i nadále rozvíjet.

Máte za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru vrcholové sportovkyně, jak vnímáte zimní hry handicapovaných děti s tím, že víte do detailů, co zimní vrcholový sport obnáší a jak je náročný pro zdravého sportovce?

Jsem ráda, že jsou tu organizátoři, kteří akci připravují a akce má i veřejnou podporu. Zima je mnohdy složitější než léto, tak všem držím palce, aby bylo zimní počasí a sportovcům, aby podávali co nejlepší výkony.

Jak moc je podle Vás důležitá podpora sportu u dětí a mládeže a speciálně dětí, kterým osud nadělil do života nějaké omezení?

Patří to k vyspělé společnosti, doufám že k ní směřujeme i v této oblasti. Peněz na sport není obecně dost a na sport handicapovaných se nesmí zapomínat.

Vaše dcera, kterou si celý svět pamatuje z televizních obrazovek, je velmi nadaná a k tomu nadějná sportovkyně, odstartovala první kroky k úspěšné kariéře vrcholového sportovce, jak to vnímáte jako maminka? Je atletika definitivní vítěz nad tenisem? A jaký je její vztah k zimním sportům?

Dcera je definitivně atletka, i když na tenis ráda vzpomíná a má mezi tenisty řadu kamarádů. Držím jí palce, ať bude běhat jakékoli závody. Jsem ráda, že studuje i sportuje. Ona je víc letní typ a zimu moc nemiluje. Běžky ale vzala trochu na milost a občas se se mnou sveze. Snad se se mnou ukáže i na Jizerské 50.

Jak prožíváte letošní zimu, jaké jsou Vaše plány a co Vám nyní přináší největší radost?

Snažím se užívat každou volnou chvíli na sněhu. Vánoce byly na Šumavě sice na sněhu, ale podmínky moc pěkné nebyly, bylo dost teplo. Tak vyhlížím další týdny a běžky i sjezdovky si určitě ještě užiju. Největší radost mám z povedeného víkendu s hezkou zimní atmosférou, tak ať jich máme co nejvíc.