Hudeček má posilu. Přijede přímo do haly. Motor nás vyřadil, my vám to vrátíme

Návrat Ondřeje Hudečka do Českých Budějovic bude střetem plným emocí. Jako bývalý hráč Jihostroje a nyní trenér Karlovarska čelí výzvě ve čtvrtfinále extraligy. Trenér osobně nahlásil pro play off posilu. Ta dorazí až přímo na zápas do českobudějovické Sportivní haly.

Podívejte se na video, co říká před zápasem s Karlovarskem trenér Jihostroje Ondřej Kowal | Video: Deník/ Kamil Jáša