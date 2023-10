Speciálně jsme se přednostou plzeňské Urologické kliniky prof. MUDr. Milanem Horou Ph.D. zaměřili na sportovce: „Po operaci je umožněn rychlejší návrat k normálnímu životu," potvrdil Milan Hora. "Třeba pro cyklisty je to dost zásadní," pojmenoval jednu skupinu, které systém Hugo™ (RAS) výrazně pomůže. "Když jim odoperujete prostatu, je pro ně důležité, aby se jim to rychle zahojilo, aby si mohli sednout na sedlo."

Robotický systém vypadá na první pohled velmi složitě. Ale ovládá ho chirurg, který pohodlně sedí v křesle. "Na očích má speciální 3D brýle," vysvětluje Milan Meier ze společnosti Medtronic. "Operatér má na obrazovce prostorové vidění, v okamžiku, kdy se podívá jinam, senzory na brýlích to vyhodnotí a přístroje se přestanou hýbat."

Robot je vhodný pro miniinvazivní operace, které je schopný provádět s větší přesností, vylepšenou vizualizací a lepší kontrolou operačních nástrojů. Při operacích dochází k menším poškození těla a menším jizvám, tedy i ke kratší době hospitalizace, rekonvalescence. "Konkrétně cyklisté se brzy vracejí na sedlo. Oni sedí hrází, kde je prováděna anastamóza, našití močového měchýře na močovou trubici," vysvětlil Milan Hora. "My neradi vidíme, že cyklisté brzy dosedají, snažíme se je bez sedla udržet alespoň čtyři týdny, ale oni to většinou nevydrží, protože mají na kole těžkou závislost," pousmál se odborník, který vnímá systém Hugo™ (RAS) jako výrazný přínos.

Operativa s pomocí robotického systému se nejčastěji provádí u pacientů ve věku nad padesát let. "Nejčastější indikací je rakovina prostaty," potvrzuje lékař. "To naštěstí mladí sportovci nemají. Občas se ale objevují sportovci, kteří mají operaci ledviny. Tam je jejich návrat do běžného života určitě rychlejší," zmínil Milan Hora. "Určitě jste zaregistrovali případ hokejisty, který měl pro nádor odoperovanou ledvinu."

Spíš než vrcholoví sportovci se tak na operatérův stůl dostanou ti, pero které je sport koníčkem. "Ale i pro ně je velmi důležitou součástí života. Moderní metody snižují riziko úniku moči, který velmi limituje sportovní aktivity," zmínil Milan Hora, na mysli měl třeba plavání…

Původně robotický systém vyvinuli odborníci pro americkou armádu. "Aby mohli operovat vojáky na dálku. Třeba na letadlových lodích," popisuje Milan Hora. Systém převzala civilní medicína.

Nahradí roboti chirurgy? V nejbližších letech určitě ne. Hugo je pomocníkem, partnerem chirurga a celého týmu na operačním sále. Nenahrazuje práci chirurga, spíše mu výrazně pomáhá a je schopen pracovat rychleji a ještě přesněji. Chirurg si zachovává úplnou kontrolu během celého zákroku. Milan Hora doplňuje: "Pacient se nesvěřuje do rukou robota. Operace je roboticky asistovaná. Místo toho, aby operatér měl ruce v ráně, nebo měl laparoskopické nástroje, které přímo drží, tak ovládá speciální nástroje. Maličké ručičky v břiše. Pohled má, jako by seděl v břišní dutině. Základem je ale neustále operatér." Co není teď, může se ale stát realitou. "Teď robot neoperuje, byť se tyto systémy vyvíjejí, zatím to není přímo na pořadu dne. Operuje chirurg, který k tomu má sofistikovanou techniku."

Milan Meier ze společnosti Medtronic ukazuje, jak Hugo pracuje přímo v akci. "Operatér sedí jen pár metrů od operace, sleduje obrazovku, pokud potřebuju komunikovat s operačním týmem, který je na sále, mohu se na něj v klidu podívat a v tu chvíli se ramena přístroje nehýbají."

Sportovci se tu a tam musí podrobit chirurgickému zákroku. Milan Hora brzy pozná, s kým má na sále tu čest. "Obecně mají sportovci pevnější stěnu břišní. Zavádění nástrojů, propíchnutí dutiny, může být pře pevnou svalovou vrstvu složitější. Zase ale bývají hubenější.

Lékař Milan Hora sám sportuje, pohyb doporučuje. Třeba i z toho důvodu, že fyzická kondice pomáhá při rekonvalescenci. "Celé pooperační období je jednodušší, když má pacient dobrou kondici."

Systém Hugo výrazně ulevuje i operatérům. "Třeba laparoskopie. To jsou strašné pozice, kdy čtyři nebo pět hodin stojíte ve strnulé pozici. Bolí vás záda, krční páteř. Třesou se vám pak i ruce - jak strnule držíte nástroje. Toto všechno robotický systém eliminuje."

Operatér sedí vedle pacienta, nemusí mít sterilní rukavice, má větší pohodlí, jasnější přehled. Milanu Horovi s příchodem Huga zmizely bolesti zad, sám je po operaci kolena. "Ze sportu," pousmál se. "Kdybych neměl možnost pracovat na robotu, vypadl bych z operativy na delší dobu."

Hlavní výhodou, kterou sportovci - pacienti jistě ocení, je přesnost a excelentní výsledky. Nemusí se obávat, že by se lékaři učili až "za pochodu". "Platí několikastupňové vzdělávání," vysvětluje Hora. "Chirurgové podstupují několikastupňovou edukaci. Nejprve je teorie, seznámení s možnostmi systému, pak operují na simulátorech, pak jezdí na speciální pracoviště, kde třeba operují na zvířecím modelu, až pak operují s proktorem. Přijede zkušený operatér, který pomáhá tomu začínajícímu. Tak to firma zavedla, je to sofistikovaný nekolikastupňový standardizovaný systém vzdělávání."

Ale i tomu nejzkušenějšímu chirurgovi se může vstát, že ho při operaci Hugo zaskočí. "Úplně bych to nevylučoval," pousmál se Milan Hora, možností je tam celá řada." Nastavit si chirurg může stovky detailů. "Zmenšuje a zvětšuje se operační pole, různě se může filtrovat třes rukou, může se měnit kvalita obrazu, každý operatér si nastavuje sezení podle svého, funkcí je opravdu spousta, je pravda, že něco může překvapit."

Sportovci, kteří se k Hugovi dostanou, se rychleji vrátí na kolo, do tělocvičen nebo třeba jen ke svým oblíbeným procházkám a to je ze všeho nejdůležitější.