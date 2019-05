Jak název závodu napovídá, nebude se soutěžit v plavání, které nahradí běžecký úsek. Populární rodinný závod jako již tradičně láká na krásné, ale bezpečné tratě a pohodovou atmosféru.

Na děti čeká závod i odměna

V sobotu 18. května budou na břehu Křišťanovického rybníka připravené tratě jak pro dospělé závodníky, tak pro děti, které začnou celý závodní program. Od půl 8 do půl 9 je možné své ratolesti přihlásit k závodům a v devět hodin se již rozjedou samotné závody. Děti od 0 do 5 let budou soutěžit v běhu na 300m, starší už potom čeká pravý duatlon, tedy běh, horské kolo a znovu běh. „Tratě pro děti jsou nenáročné, vedou po asfaltové cestě a na blízké louce. Délky disciplín odpovídají stáří a výkonnosti normálních dětí, které jsou rozděleny po dvou ročnících až do nejstarších patnáctiletých.“ Říká ředitel závodu Michal Piloušek. Každý si v cíli zaslouží originální medaili, ti nejlepší potom i diplomy a ceny od sponzorů závodu.

Dospěláci si mohou vybrat ze tří tratí

HusMuž od svého vzniku má za cíl nabídnout tratě, které zvládne i úplný začátečník a přitáhnout ke sportu i sváteční závodníky. Letos budou mít dospěláci na výběr ze tří variant. Kromě hlavního závodu vypsaného na 4km běhu, 24km na horském kole a 8km běhu, lze zvolit také kratší závod Sprint - hobby na polovičních tratích nebo si jednotlivé disciplíny rozdělit mezi kamarády a absolvovat závod štafet. Všechny závody mají prezentaci od 8:30 ráno až do 10:30, v deset hodin potom následuje start hlavního závodu, pět minut na to kratší tratě SPRINT-HOBBY. Po doběhu všech závodníků následuje vyhlášení výsledků a tradiční opékání buřtů a posezení u Boudy u Josefa a Adélky. Jak je u XTERRA zvykem, k závodu se může přihlásit kdokoli bez licence, třeba i v den závodu na místě.

Nádherné a unikátní tratě

Hlavní devizou HusMuže jsou tratě závodu, které vedou neprobádanými kouty šumavské přírody i místy, kam již mnoho let nevkročila noha turisty. Tratě kola jsou vedeny především po širokých lesních cestách, několik pěšinek vede po rovině nebo do kopce. Pořadatelé se snaží vynechat náročnější úseky ve sjezdech. Naopak běžecké tratě patří mezi technické. Největším zážitkem je určitě přeběh zříceniny hradu Hus v závěru závodu. „Vybíráme každý rok trošku jiné trasy, stále nacházíme nové pěšinky a tak se snažíme vždy něčím překvapit.“ Říká Piloušek a dále pokračuje: „Je to možné především díky spolupráci s obcí Záblatí, dále se Zbytinami, Volary i Prachaticemi. Dík patří i soukromým majitelům pozemků v čele s bratry Benčovými a našim hostitelům na pláži Adéle a Josefovi Fojtovým.“

Informace

Pokud stále váháte nad účastí, tak se podívejte na zbrusu nové stránky www.xterra.cz, kde v záložce Xterra Czech Tour najdete i závodu HusMuž. Na podstránce potom mapky závodu, časový rozpis nebo fotky z loňského ročníku. Neváhejte a přijeďte okusit terénní duatlon HusMuž na Šumavu. (xterra.cz)