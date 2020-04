Současná situace spojená s nákazou novým koronavirem donutila mnoho lidí změnit své životy a upravit své plány. Samozřejmě se dotkla i řady sportovců, kteří nyní nemohou porovnávat síly na závodech a často ani trénovat. Kromě všemožných domácích trenažérů a on-line vymožeností je zde ale stále možnost individuálního sportu v přírodě. Právě této možnosti se chytili pořadatelé populárního triatlonu XTERRA.

„Pod názvem XTERRA Virtual Races se skrývá úplně jednoduchý nápad. Pořadatelé v přírodě pomocí GPS souřadnic vytyčili několik tratí po celé republice, které jsou vhodné jak pro zkušené závodníky, tak hobby sportovce. Tuto trasu zvanou segment poté každý závodník virtuálního závodu ujede o samotě. Má na to většinou jeden kalendářní měsíc. Pro měření jeho výkonu stačí chytrý mobilní telefon,“ hovořil o zajímavém projektu organizátor soutěží XTERRA Michal Piloušek mladší.

Po přihlášení k závodu na www.xterra.cz (https://www.xterra.cz/cs/cs-virtual-race/) a zaplacení symbolického startovného obdrží závodník pokyny a své startovní číslo. „Po ujetí závodu, který mohou jeho fanoušci on-line sledovat pomocí funkce tracking na výše zmíněných webovkách, se zařadí svým časem do výsledkové listiny. Po skončení měsíčního intervalu jsou pak vyhlášeni vítězové kategorií. Kromě dospělých soutěží také dětské kategorie od deseti do osmnácti let po dvou letech,“ doplnil Michal Piloušek.

Na Prachaticku jsou zatím k dispozici dvě tratě. „Na horském kole můžete zdolat stoupání ze Záblatí do Hlásné Lhoty (1,43 km), nebo si zaběhnout hřebenovku po Dubovém vrchu nad Prachaticemi (2 km). Po celé České republice je dnes už deset tras. Další se připravují a spolu s dalšími informacemi je najdou zájemci na výše zmíněné webové adrese,“ pozval zájemce k vyzkoušení tras Michal Piloušek.

„Věříme, že i podobné výzvy vyplní čas sportu chtivých nadšenců a nahradí jim prozatím zakázané závody. Zveme Vás tímto na otestování svého těla, neboť právě sport je nejlepším nástrojem pro zvýšení imunity,“ zve Michal Piloušek do akce.