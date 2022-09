Na turnaji v Německu, který se hrál v Řeznu, jste odpálil dva homeruny. Proti Španělsku se po vaší úspěšné akci čeští hráči dostali do vedení 2:1. Na konci utkání za stavu 3:1 přiletěl míč do vaší rukavice na první metě, bez problémů jste zahrál třetí aut.. Byl celý turnaj pro vás zážitek?

Nezapomenutelný zážitek. Podařilo se nám to, co nikomu předtím.