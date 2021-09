Celková vzdálenost byla 491 km. „Byli jsme spokojení s tím, jakým způsobem se mladí cyklisté prezentovali. Útočili, netaktizovali, byla to zajímavá podívaná,“ doplnil ředitel osmého ročníku Jan Hájek, který už teď může přemýšlet nad devátým.

V letošním ročníku se objevilo 23 týmů, 138 závodníků ze 13 států. Startovali třeba cyklisté z USA, Kuvajtu, Ruska… „Nebyly tu nějaké krkolomné kopce, ale náš tým skvěle spolupracoval a v těžkých místech jsme to zvládli,“ vyprávěl majitel žlutého trikotu de Lie. „A chtěl bych pochválit také diváky, ve městech nás povzbuzovali, to bylo fajn.“

Čtvrtá etapa závodu Okolo jižních Čech byla královská. Nejdelší. Nejnáročnější. Závodníci vyráželi ještě dopoledne v Č. Velenicích, do cíle dorazili až odpoledne v J. Hradci. Zvládli 185 těžkých kilometrů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.