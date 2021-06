Tento výsledek zajistil českému poháru start ve finále této soutěže, které se odehraje koncem června v nizozemském Haagu.

„Tam se šestnáct zemí popere o jedno postupové místo na olympiádu,“ popisuje neúprosné zákonitosti olympijské kvalifikace.

Michala Kvapilová potvrdila, že český pár dál sní svůj olympijský sen. „Jsme stále v kvalifikační fázi, čeká nás finále, které bude jedním z vrcholů celé naší sezony.“

Češky trénují převážně v Praze, na skok se zastavily i ve svém mateřském klubu, kterým je právě Sokol Hluboká nad Vltavou. „Doufám, že se nám finále v Haagu povede,“ říká bojovně naladěná blokařka Michaela Kvapilová.

Jak už to tak ve sportovních párech bývá, tu a tam se stane, že mezi dvěma dívkami proběhne bouřka.

Létají hromy a blesky.

Michaela Kubíčková a Michala KvapilováZdroj: Deník/ Kamil Jáša

I když na to ani jedna z nich vůbec nevypadá. „Ale stává se to. A ne málo,“ usmívá se Michaela Kubíčková. „To je prostě součást beachvolejbalu. Navíc v této době, kdy spolu trávíme hodně času a vznikají bubliny, je to úplně normální,“ doplnila. Třeba v Mexiku absolvovaly Češky tři turnaje po sobě. Byly spolu od rána do večera. Michala Kvapilová na toto téma říká: „Já o ničem nevím, nám to nikdy nenastává, já jsem takový milius.“ Obě hráčky se při těchto větách hlasitě rozesmály.

Proč?

Vysvětlila jejich autorka.

„Právě já jsem ta náladová, všechno před tím byla legrace,“ přikyvovala.

Už jednou zmíněná bublina je noční můrou všech vrcholových sportovců.

Hokejistů, fotbalistů, tenistů, volejbalistů a také vyznavačů beachvolejbalu. Program celého léta se zúžil prakticky jen na cesty z hotelu na kurt a zase zpátky. „Přesně tak to je. K tomu ještě můžete přidat posilovnu, ta bývá striktně časově ohraničená, můžeme ji využít třeba od deseti do jedné hodiny, jinak ne. Takže na obědě, na večeři, pořád jsme jenom spolu, užíváme si s Míšou společného času,“ směje se Michala Kvapilová.

V Mexiku se pár ve dvou ze tří turnajů kvalifikoval do hlavní soutěže. To je určitě pozitivní bilance. K úspěchu vede i změna herního stylu.

„Měnily jsme ho v zimě. Hodně.“ Změna je hodně důležitá, může být správnou cestou. „Právě turnaje v Mexiku nám ale připomněly, že se máme vrátit také k tomu jednoduchému, že to jei o vnějších podmínkách, nejenom o tom, jak hrajeme. Novinky v naší hře jsou, uvidíme, kdy a jak je budeme využívat,“ uvažuje na jihu Michaela Kvapilová.