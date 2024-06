Je to přesně 40 let, co parta okolo Bardy, Kotrče, Lišky a dalších vybojovala největší úspěch československé klubové házené. V sobotu se znovu vzpomínalo na slavné vítězství v Poháru mistrů evropských zemí.

Psal se rok 1984. Doma Dukla vyhrála senzačně 21:17. V Šabacu (tehdejší Jugoslávie) čekalo Duklu bouřlivé prostředí. Během chvíle v Šabacu vedly domácí hvězdy 5:1. "V tu chvíli nás domácí mleli," přikyvuje i po létech brankář Michal Barda. Skvělý gólman zneškodnil tři sedmičky, v poločase Šabac vedl jen o dvě branky. Nakonec na ukazateli svítilo skóre 21:17. Úplně stejně jako v Praze. A slavné vítězství vystříleli hráči Dukly Praha v sedmičkách.

Házenkáři Dukly Praha v Třeboni. Slavný tým, který vyhrál PMEZ | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Pořád to jsou kluci. Pořád jsou nejlepší. Pro mě sjou najelepší na světě," snad až dojatým pohledem se díval na hráče vedoucí týmu Jan Krouský. "První zápas se hrál v Praze, tehdy se hrálo na Slavii, v hledišti bylo naprosto nabito. A druhý zápas? To byla prostě pohádka." Partu měli "Dukláci" výbornou tenkrát a vydrželo jim to dodnes. "Svědčí o tom i fakt, kolik se nás v Třeboni sešlo.

Do Třeboně pozval skvělé házenkáře František Elexhauser. V Třeboni U vodníka se sešli opravdu skvělí hráči konce minulého století. A vyrazili na loď. Házenkáři, kteří dobývali haly po celém světě, tentokrát obepluli Svět. Jiří Homolka pozval hráče domů - do Třeboně. "Vzpomínám si, když Třeboň hrála extraligu. Proč ji už nehraje? Nejsou lidi," nabídl svůj pohled. Bývalý brankář Dukly a československé reprezentace Michal Barda dodal: "Jirka Homolka, pro nás je Kapr, je odtud, všechno to spískal, proto se scházíme v Třeboni. Už jsme tu jednou byli, když se nabízelo kulaté výročí, rádi jsme přijeli znovu."

Zisk nejcennější evropské trofeje je velkým úspěchem, na který se později už nepodařilo navázat. Házenkáři dodnes oprávněně cítí křivdu. Tehdejší politická situace je totiž připravila o start na olympijských hrách v Los Angeles, kde by byli určitě mezi favority na jednu z medailí.