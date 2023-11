Čeští reprezentanti letí do Thajska. Tady jsou těsně před odletem výpovědi tří závodníků, kteří se připravují v barvách českobudějovického klubu Bude sport. Vyrážejí pro medaile? Podívejte se na video, tam najdete jasnou odpověď.

Anna Hyková, Vojtěch Seidenglanz a Jan Šrámek | Video: Deník/ Kamil Jáša

Třináct statečných si právě teď balí zavazadla. Česká reprezentace odlétá do Thajska, kde se uskuteční už 4. mistrovství světa v paddleboardingu. Závod se jede pod patronací ICF.

Anna Hyková upřesňuje: "Jedeme do města Pattaya. Určitě to pro mě jeden z největších závodů kariéry. Byla jsem na mistrovství světa dvakrát, závod v Thajsku ale bude velký vrchol." Jan Šrámek bude plnit povinnosti trenéra, ale nastoupí také přímo do závodu: "Trénujeme směrem k šampionátu celý rok," říká a ukazuje na mapě: "Vyhledáváme podobné podmínky. Oceány. Moře."

Thajsko je pro Středoevropany exotickou destinací. Podle Šrámka nebudou podmínky jednoduché: "Výzvou pro nás bude teplota, protože v Thajsku je 29 stupňů, na to my tady úplně zvyklí nejsme. Takových závodů se u nás v republice odjede jen pár." A tak se reprezentanti s českou vlaječkou i v přípravě vydávali daleko od domova. "Musíme v trénincích přizpůsobovat podmínky mistrovství světa, jinak bychom vůbec neměli šanci."

Bude sport vysílá do Thajska pět závodníků. Česká výprava je rekordní

Českobudějovický klub je doma ve vodáckém areálu pod městem. Dají se v kanále nebo na řece nasimulovat podmínky na moři? "Vůbec," pousmál se trenér a závodník Jan Šrámek. "Tady se zachvěje voda, když projede parník. Tady spíš trénujeme fyzičku, ale máme výhodu, že blízko máme Lipno, to je naše největší voda, jako Jihočeši máme okolo spoustu rybníků. Hodně času trávíme i na Fuerteventuře, kde máme jednu ze základen, kam hodně jezdíme na vlny." Jan Šrámek potvrdil, že mořskou vodu nic nenahradí. "Když to jde, snažíme se jezdit na oceánech a na mořích, protože to je vlastně úplně jiný sport než na hladké vodě."

Do města Pattaya se chystá také Vojtěch Seidenglanz. "Úplně přesně nevíme, jaké to tam bude. Já si osobně našel nějaké informace o poloze, kde se pojede, abychom věděli, jaké podmínky můžeme očekávat. Je to ale velká neznámá. V Thajsku jsem nikdy nebyl, uvidíme."

Jihočeši si určitě užijí dosyta sluníčko. Jedou pro medaile? Odpověď najdete na videu u tohoto článku.