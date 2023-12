Volejbalista Jihostroje České Budějovice Ignacio Luengas patří k nejlepším smečařům celé extraligy. Má dobré skokanské předpoklady, šikovnou pravačku. A teď už bude vědět, co je za rybu kapr.

Jihostroj České Budějovice v extralize volejbalistů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Říkají mu Náčo. Jsou s jeho výkony v Českých Budějovicích spokojení. On zase má radost z toho, jak se Jihostroj, za který hraje, prezentuje v domácím prostředí. "Vždy je jednodušší hrát doma. Podpora fanoušků je v Budějovicích velmi dobrá. Budeme se zlepšovat. Je to jen otázka času. Máme kompletně nový tým, poznáváme jeden druhého. Téměř všichni hrajeme v halách soupeřů, ve kterých jsme nikdy nebyli. Ve druhé polovině extraligy budeme o hodně lepší."

Tvrdí to Argentinec, totéž si myslí trenér Kowal. Vzhledem k ne úplně přesvědčivě bilanci u soupeřů jsou důležité třísetové domácí výhry. "Doma jsme vyhrávali zápasy v extralize 3:0, to se cení. Nemůžeme doma ztrácet body, třísetová výhra je dobrá pro pocit," přikyvuje Luengas.

Poprvé prožije Vánoce v Evropě. "Všichni moji přátelé přijedou do České republiky. Někteří přiletí z Argentiny, jiní přijedou ze Španělska. Dorazí za mnou přítelkyně, se kterou pojede její sestra. Ukážu jim město, projedeme si České Budějovice, bude to nádhera."

Na českém stole se 24.12. objeví kapr. "Kapr? Co to je?," reagoval Náčo. "Aha ryba. Už vím. My v Argentině pečeme maso. Připravujeme ho jako barbecue. Vaříme dlouho, třeba tři hodiny. Celá rodina je pohromadě."

Ignacio Luengas poslal vzkaz fanouškům Jihostroje: "Ať mají všichni krásné Vánoce. Štědrý den je speciální. Je třeba ho oslavit, je dobré být pohromadě s rodinou. Ať všichni prožijí krásný čas a počkají si na Santa Clause."