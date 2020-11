Šéftrenér klubu FBC Sokol Písek Michal Hanzlík odpovídal na otázky Deníku, ve kterých se zmiňuje třeba o tom, že by rád zachoval individuální plány.

Jak probíhaly tréninkové jednotky, když se uzavřely haly?

Po uzávěrce hal jsme chtěli přejít na venkovní tréninky, když byly povoleny počty skupinek do 20 osob. Bohužel v tomto tréninkovém režimu jsme stihli odtrénovat asi jeden den, než se znovu změnili pravidla na skupinky po 6 osobách. Zde už jsme trochu tušili, že to bude jen mezikrok k zákazu shromažďování osob, a proto jsme se rovnou rozhodli připravovat prostřednictvím individuálních plánů. Nakonec se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí.

Co mládež? Byl čas věnovat se mládeži?

Mládeži se samozřejmě věnujeme intenzivně. Chceme být v kontaktu se všemi kategoriemi, jak jen to jde. Pochopitelně každá kategorie má své specifika. Kategorie elévové až muži dostávají individuální tréninkové plány. Tréninky jim tvoříme v programu XPS, kde hráčům naordinujeme přesné dávky tréninku a je možné zde přidávat i metodická videa. Nejmenší kategorie přípravek dostávají jednoduché výzvy k tréninku, aby měli motivaci si doma potrénovat. Naše nejmenší, ale chceme především dostat ven do přírody na čerstvý vzduch, a i proto si pro ně připravujeme např. stezky za pokladem. Se všemi hráči a rodiči jsme samozřejmě v kontaktu buď přes interní skupiny nebo členskou sekci.

Byli jste nuceni přerušit nábor nových členů. Bude to velký problém do budoucna?

To uvidíme až časem, ale věřím, že ne. Pro nás bylo důležité, že se sezóna v září rozjela a nové děti z náborových akcí si s námi mohli zkusit alespoň pár týdnů trénovat a vyzkoušet si, jak vypadá trénink a věřím, že po návratu do klasického tréninku je znovu uvidíme v našich řadách. Nyní se snažíme, jak píši výše být s rodiči a hráči v kontaktu, vytvářet pro ně aktivity a po rozvolnění opatření jim budeme chtít vše maximálně vynahradit, a to samozřejmě především utkání, které jsou nenahraditelné. Aktuálně máme kategorie relativně dobře početně obsazené. Vždy to může být lepší, ale bohužel to vypadá, že dřív nebo později budeme stejně limitovaní nedostatkem tréninkových prostor, pokud se situace se sportovním zázemím v Písku nezlepší.

Fotbal a hokej se po měsíční pauze opět rozjely. Jak to je s florbalem? Tušíte, kdy byste mohli hrát?

Nevím, zda odpovídám správně, ale tuším, že se zatím rozjely jen hokejové a fotbalové nejvyšší soutěže, které mají samozřejmě podmínky k tomu, aby dodržovali přísná hygienická nařízení. To, jak to bude s florbalem netuším. Osobně si ale myslím, že k soutěžním utkáním nastoupíme nejdříve v lednu, ale necháme se překvapit.

Můžete už vůbec trénovat ve vnitřních prostorách?

Nemůžeme vůbec. Všechny individuální plány pro hráče jsou proto směřovány na venkovní aktivity a nebo na jednoduchá cvičení s florbalkou, které se dá provozovat i doma.

Najdete na současné situaci něco pozitivního? Vyléčili si např. hráči nějaká zranění? Cokoliv?

Tak jako pozitivní vnímáme, že trenéři a vedení klubu se můžou o trochu více soustředit na rozvoj organizace klubu. Samozřejmě na ní pracujeme pravidelně, ale v plném tréninkovém provozu je to náročnější. Na jednu stranu jsme i rádi, že můžeme plně vyzkoušet smysl a organizaci individuálních plánů, se kterými chceme v budoucnu ještě více pracovat jako doplněk k pravidelnému tréninku. Pochopitelně už se ale těšíme až se vrátíme znovu na hřiště, a to i ze sociálních důvodů. Pro hráče je důležité, aby znovu viděli své kamarády z celého klubu.

Jaké jsou cíle do sezóny?

Kdybych to vzal přímo na mládež, tak zde máme každoročně cíl pracovat co nejkvalitněji, intenzivně a aby chodili hráči z tréninků plní ideálně pozitivních emocí. Poté věřím, že se naši hráči budou stále posouvat a silně konkurovat svému okolí. Konkrétní výsledkové cíle mají letos především muži A, se kterými bychom chtěli postoupit do vyšší soutěže, a to do Národní ligy. Aktuálně máme na kontě 4 výhry a 1 prohru a držíme se tedy na čele tabulky. Uvidíme však, jak bude vypadat systém soutěže po rozvolnění. Myslím si, že velkou roli bude hrát to, jak k nucené pauze jednotlivá družstva přistoupila. Letos ale máme i cíle organizační, a to vytvořit silnou organizační strukturu a podrobné vize klubu, které chceme na konci sezóny představit všem našim členům, abychom mohli společně náš klub posouvat stále vpřed.