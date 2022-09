Z výsledků: 100 m 6. Lukáš Vacek (ČD) 11,61, 8. Tomáš Johaník (Sok) 11,80 - os. rek., 1. Lurdes Gloria Manuel 12,05, 5. Linda Marušová (obě VS) 12,68 - SB, 6. Ema Šefránková (ČZ) 12,81 - SB, 200 m 10. Johaník 24,09, 5. Šefránková 26,12, 9. Linda Marušová 26,45, 400 m 9. Michaela Rozmušová (VS) 65,34, 10. Anna Kraminská (Sok) 65,44, 14. Adam Kubát (Sok) 57,44 - os. rek., 800 m 2. Filip Toul (ČD) 1:59,09 - os. rek., čtvrtý muž kraje, 7. Kubát 2:09,13, 8. Marie Tichá (16, Sok) 2:36,80 - os. rek., 9. Kateřina Rozmušová (17, VS) 2:37,34, mimo 3. Nina Zajícová (14, NB) 2:23,30 os. rek., sedmá žena v kraji, 3000 m 2. Antonín Kinšt (Sok) 9:17,93, 3. Kristýna Morongová (Sok) 12:26,97, 100 přek. 8. Linda Marušová 15,67, 10. Anna Borová (VS) 16,23, 110 přek. 2. Vojtěch Štika (Sok) 15,20 - os. rek., 7. Šimon Urbánek (ČD) 15,99, 300 přek. 1. Štika 39,73 - os. rek., 10. Šimon Urbánek 44,69, 3. Anna Borová 46,92, 2000 m přek. 4. Jakub Strnad (Sok) 6:34,42, 3000 m chůze 3. Matěj Nejedlý (ČD) 18:06,44, 2. Michaela Plešáková (Sok) 17:11,53, dálka 1. Vacek 647 - os. rek., 3. Štika 599, 2. Šefránková 525, výška 3. Marek Kuna 174, 5. Lukáš Kvasnička 168 - os. rek., 6. Urbánek 168 - os. rek., 7. Jakub Pfeferle (všichni ČD) 163, tyč 7. Jan Šíla (14, ČD) 217, koule 6. Libor Tupý 13,78 - os. rek., 7. Pavel Konečný 13,03, 10. Adam Czepiec (všichni ČD) 11,84, 2. Žaneta Pivcová (VS) 13,66, kladivo 5. Poslušný 24,01, 6. Jiří Dohnal (ČD) 22,35, oštěp 2. Pfeferle 46,81 - os. rek., 3. Libor Tupý 43,88 - os. rek., 5. Kvasnička 40,25, 6. Czepiec 40,00. Družstva neoficiálně - chlapci: Šk. Plzeň 243, Slavia 212, Dukla 204, Čt. Dvory 131… 6. Sokol ČB 53, děvčata: Šk. Plzeň 268, Jeseniova 217, Dukla 168, Slavia 152, VS Tábor 49, V. Plzeň 44, Sokol ČB 21.

Jihočeši se drželi

Přebor Čechy A v Edenu: Adéla Štefanová vyhrála 800 i 1500 m, patnáctistovku s 20sekundovým náskokem! Radovi zvítězili v dálce a na překážkách. 60 m 11. Kryštof Vebr (Čéč) 8,07, 16. Veronika Kutová (VS) 8,47, 150 m 16. Veronika Fedorenko (Sok) 21,50, 4. Jan Čoka 18,04, 13. Daniel Poláček (oba Čéč) 19,05, 300 m 3. Čoka 38,24, 7. Poláček 40,50, 800 m 3. Jan Hryzbil (všichni Čéč) 2:15,01 - os. rek., 6. Miloslav Suchý (14, Sok) 2:18,17 - os. rek., 1. Adéla Holubová 2:15,85 - os. rek., 6. Magdalena Šimánková (obě Sok) 2:27,39, 1500 m 1. Štefanová 4:53,82, 2. Vojtěch Kopecký (Sok) 4:34,27, 3000 m 5. Adéla Grelová (14, VS) 13:02,26 - os. rek., 4x60 m 5. Sokol (Fedorenko, Straková, Radová, Albrechtová) 31,52, 100 přek. 4. Ema Albrechtová (Sok) 15,27, 6. Michaela Běhounová 15,54 - os. rek., 7. Bára Borová (obě VS) 15,57, 10. Filip Kortan (Čéč) 15,86, 200 přek. 1. Michal Rada (Sok) 24,99, 8. Jan Čermák (Čéč) 33,10, 1. Nina Radová (Sok) 29,28, 3. Albrechtová 30,22, 7. Lucie Chmátalová (VS) 31,06, 1500 přek. 3. Nora Plachá (14, VS) 5:53,29, 3000 m chůze 3. Petra Štabrňáková (14, Sok) 20:31,17, dálka 1. Radová 563, 9. Dorothea Pincová (14, VS) 494, 11. Magdaléna Straková (14, Sok) 491, 1. Rada 682, výška 2. Tereza Čápová (VS) 162 - os. rek. vyr., tyč 1. Jakub Binter (Sok) 296 - os. rek., koule 3. Vojtěch Stříbrný (Sok) 12,25, 8. Andrea Rypáčková (VS) 9,76, disk 7. Lucie Ježková (Sok) 34,40, kladivo 4. Matěj Tomášek (Čéč) 31,21, 2. Rypáčková 36,07, oštěp 1. Rada 43,79, 7. Lucie Ježková (Sok) 34,40, disk 1. Mariia Jakuševská (Sok) 35,07, 4. Rypáčková 30,88 - os. rek. Družstva neoficiálně - chlapci: USK 159,5, Slavia 158, Sparta 131, Jeseniova 127,5, Sokol ČB 67, K.Vary 51… 10. Čéčova 38, děvčata: Slavia 164, Třebíč 128, Dukla 100, USK 97, Sokol ČB 04… 8. VS 65.

Závody v Bechyni: koule Kamila Kůtová (Be) 11,74, David Tupý (Kl) 17,61, jun. Šimon Jůza (VS) 14,44, dor. Libor Tupý (Bech.) 14,17.