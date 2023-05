Turnaj mládeže, který spořádal ve třech halách SK Meťák, nabídl fanouškům florbalu desítky gólů, stovky vydařených akcí, parádní gólmanské zákroky, ale také góly při power play do prázdné branky. "Logisticky to úplně jednoduché není, ale zvládli jsme to," usmívá se za pořadatele Zdeňka Stančíková.

Podívejte se na video, jak se hráčům dařilo na turnaji, který patří v mládežnických kategoriích v Jihočeském kraji mezi největší. "Vymyslet program, turnaje nás stálo nějakou chvíli přemýšlení," vysvětluje dáma, kterou florbaloví příznivci budou znát pod dívčím jménem Janoušková. "My jsme vděční za to, že k nám týmy jezdí, jsme za to opravdu moc rádi, přijíždějí z Prahy, jsou tu týmy z jižní Moravy." Pochopitelně nechyběla ani družstva z Jihočeského kraje. "Týmy mají o náš turnaj zájem, věřím, že se jim u nás líbí."

Hlavní motivací bylo nadšení malých sportovců: "Někteří vstávali v pět hodin ráno, už byli oblečení v autobuse do dresů a hned chtěli hrát," usmívá se Zdeňka Janoušková. "To nám dává zpětnou vazbu, že to má smysl. Obzvlášť pro děti."

Také florbaloví trenéři se museli srovnat s absencí hráčů po nepříjemné covidové pauze. "Doufám, že už se nikdy nevrátí, doufám, že už budeme sportovat naplno a budeme dětem předávat zkušenosti."

Desátý ročník byl jubilejní. Počet týmů se naplnil. Ve třech halách sportovalo 350 dětí. "Sport dětem přináší do života obrovskou píli. Sebekázeň. Týmovost. Tu využijí v osobním životě i později v tom v partnerském," uvedla organizátorka Innebandy Cupu z SK Meťák Zdeňka Stančíková.