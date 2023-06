Sport, osobnost a laskavost patří mezi základní sokolské hodnoty. Jejich ztělesněním je trenérka házené Irena Slavíková. V Sokolu Písek vede už 35 let dívky od prvních krůčků po dorost a za úspěšnou činnost ve čtvrtek převzala cenu za Celoživotní a dobrovolnou činnost v rámci ankety Trenérka, cvičitelka roku 2022 Českého olympijského výboru.

Písecký Sokol v interlize házenkářek, souboj s Dunajskou Stredou | Video: Deník/ Sokol Písek

Oceněná trenérka házené Irena Slavíková ze Sokola Písek vychovala mnoho reprezentantek. „Mile mě to překvapilo. Nečekala jsem to a moc si toho vážím. Je to ocenění té pětatřicetileté práce,“ říká k ocenění dojatě Slavíková, která házené zasvětila celý život.

V trenérku se z hráčky proměnila po mateřské. Nejprve k házené přivedla vlastní děti. „A pak mě bývalý trenér a předseda Sokola Písek Vašek Profantů přetáhl a dal mi základy,“ vzpomíná. Vyzdvihuje písecký systém, který je podle jejích slov je specifický v tom, že trenér vede malé děti začátku od předškolního věku až po dorost. „Každá metoda má svoje a nám se tahle osvědčila,“ doplňuje.

Na přípravu dětí má jasný názor. Zpočátku je potřeba všestrannost. „Než začne dítě dělat specifický sport. tak by mělo projít mnoha sporty. My tak děti od začátku vedeme, učíme je základy gymnastiky, atletiky a všech míčových sportů. Teprve pak jdeme na specializaci,“ povídá. Opakuje, že všestrannost je prostě základ. „A Sokol je v tomhle nejlepším příkladem. V Písku mají plno a je to jenom dobře,“ vyzdvihuje přínos České obce sokolské.

Příprava dětí Slavíkovou naplňuje. Neopakovatelná je jejich bezprostřednost a velký zájem o pohyb, o házenou. Baví jí nesmírné nadšení malých capartů, z kterých, jelikož vede dívky, časem vyrostou dámy. „Krásné a sebevědomé. To si myslím není málo,“ dodává.

Stringer musí vědět, proč míček létá, říká Jindřich Růžička ze Zlivi

Každá generace byla podle trenérky specifická a pochopitelně trošku jiná. Na současné vyzdvihuje umění komunikovat. Děti si dokážou říct, co a jak chtějí dělat, co zlepšit. „Jsou větší parťáci. Obdivuju u nich zápal pro sport. Většinou jsou to středoškolačky, které mají hodně učení, ale házenou nevynechají a to nás těší,“ oceňuje.

Na dětech se výrazně projevila koronavirová pandemie. Logicky se ztrácela fyzička, Slavíková ale upozorňuje především na psychické problémy dívek. „Některém se trošku se uzavřely. Strašně jim chyběl kontakt,“ podotýká. Situace už se zlepšila, ale de facto se výpadek pořád dohání. Některé ročníky přišly o jednu kategorii a propad je podle slov Slavíkové stále znát.

Pro národní tým vychovala několik opor. „V jednom období byla třetina reprezentace z Písku,“ vzpomíná Slavíková.Jejíma rukama prošly mimo jiné bývalé reprezentantky Kateřina Keclíková a Barbora Raníková a v současné reprezentaci je Veronika Malá hráčka německého Bithigeimu.

A jaký má recept na úspěšné trénování? „Trpělivost. Trpělivost. A trpělivost,“ usmívá se Slavíková. Tak snad jí ještě dlouho vydrží.

Vizitka:

Irena Slavíková

Trenérka dívek házené, Sokol Písek

Trénuje 35 let, mj. získala se staršími dorostenkami bronz na pohár EHF v Göteborgu v roce 2003. Vychovala mnoho reprezentantek, například Ivetu Korešovou Luzumovou. (autor: Radek Smekal)