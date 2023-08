Česká reprezentantka v paddleboardingu Iva Dundová prožívá výjimečné léto. Skvělými výkony na MČR na Bezdrevu se katapultovala na dvě významné akce. Do Frabcie a Portugalska. "Pojedu na mistrovství světa i Evropy," přikyvuje usměvavá dáma, která trénuje v barvách týmu HUDY SUP České Budějovice. "S bilanci na Bezdrevu jsme moc spokojená," vrací se k průběhu skvěle zvládnutého domácího šampionátu. "Povedlo se mi získat titul mistryně České republiky v overall," připomněla největší úspěch průběhu tohoto léta.