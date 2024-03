Ivo Bouchalovi předával medaile Václav Chalupa. Jihočeský kraj má mistra světa

Olympijské úspěchy a veslařské tradice Třeboně ožívají v příběhu Iva Bouchala, studenta a mistra světa na veslařském trenažéru. Nyní čelí rozhodnutí, jak skloubí sportovní kariéru se studiem. Za pár let možná přijdete do ordinace mistra světa ve veslování na trenažéru. Jihočeský kraj má mistra světa a Evropy. Student Česko- anglického gymnázia v ČEských Budějovicích má velké ambice, medaile mu předával medailista z OH Václava Chalupa.

Slavná třeboňská čtyřka. Ivo Bouchal navazuje na olympijské vítěze | Video: Deník/ Kamil Jáša