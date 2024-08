Na OH v Paříži zhasli a nám zbývá prohlížet si, co nám z ní zbylo. Také historku, jak se slovenský supercyklista Peter Sagan objevil na startu silničního závodu mužů. Ne v reprezentačním dresu, ale jako startér.

„Dostal som pozvanie od UCI a bolo to na poslednú chvíľu. Volali mi dva dny dozadu, či by som neprišiel. Je to super, veľmi si vážim, že som dostal toto pozvanie,“ prezradil 34letý žilinský rodák.

K Paříži má specifický vztah, byl tu sedmkrát vyhlášený za vítěze bodovací soutěže Tour de France. Na OH závodil třikrát. V Paříži silniční závod mužů odstartoval – stylově, symbolicky, poklepáním holí na silnici před pelotonem. Závod samotný pak sledoval z prostoru Trocadera. Na adresu vítězného Belgičana Remco Evenepoela, který před dvěma týdny skončil třetí na Tour de France jako vítěz kategorie do 25 let, řekl pro TASR: "On je už teraz hviezda, uvidíme, ako to dokáže ustáť počas ďalších rokov. Myslím si však, že vyhral už dosť dôležité preteky na to, aby bol sám sebou."

Ke svým plánům mj. řekl trojnásobný mistr světa (2015 – 2017): Z Paříže pojedu zpět do Monaka a za několik dní do Kolumbie. Pak mě čeká speciální akce, když v Monaku s princeznou chceme přejet na šlapadlech z Korsiky do Monaka.

Ale web Deníku byl od něho chtěl ještě něco – vysvětlit to odstartování závodu klepáním na vozovku. Není to specifikum cyklistiky, údery holí otevíral závod slalomářů C1 mužů před pár dny i Michal Martikán. Saganův úkon zaznamenaly snad všechny noviny, ale žádné původ tohoto zvyku nevysvětlily. Zkoušeli jsme sehnat informaci u cyklistického vševěda Čestmíra Kalaše, ale nepodařilo se nám ho mailem uhnat.

Snad tedy potkat někde Sagana, ale ten teď nemá čas… Nebo to o odklepávaném startu ví někdo ze čtenářů?

Z atletiky

Osobní rekordy si z Bílinské půlky přivezli tři jihočeští běžci. V závodě mužů byli Jan Hryzbil (Pí, 17 let) 21. ze 43 startujících časem 1:59,46 (letos druhý muž kraje) a 26. Matěj Moravec (Sokol) za 2:03,99, v žákyních 3. Johana Kolářová (15, Písek) časem 2:31,27.