"Během základní části sem chodí méně lidí. Ale teď je to úžasné. Jako když jsem třikrát vyhrál polský šampionát. Možná tam bylo trochu více lidí, ale atmosféra tu byla stejná. Je to skvělé." Zatímco Kowal přijímal blahopřání od fanoušků, sám poslal gratulaci nazpátek: "Gratulace patří klubu, všem fanouškům, protože vytvořili perfektní atmosféru. Takový je život. Ano, to byl můj poslední zápas v Budějovicích," zopakoval a nezapomněl dodat: "Především máme dva dny na oslavu. Přeji všem to nejlepší do příští sezony. Může tu být Liga mistrů. Doufám, že manažer Robert Mifka sestaví dobrý tým a že budou hráči opět bojovat v extralize o zlato. A že dosáhnou lepších výsledků než my v této sezoně v Lize mistrů, protože jsme měli spoustu problémů během této soutěže. Vím, že příští sezonu mohou hrát mnohem lépe."

Kovařík skončil před dvěma lety kariéru, teď slaví mistrovský titul

Andrzej Kowal popsal, co cítil, když Kovaříkovi propadl v konci 5. setu míč mezi prsty. "Během zápasu, jako byl ten ve finále, je nejdůležitější být trpělivý a mít zkušenosti. Kovy zkušenosti nemá. Je plný emocí. Ale i ostatní kluci dělají samozřejmě drobné chyby. Když je hráč nervózní, nemůže hrát jako obvykle. Ale zápas ho určitě posune vpřed a je to nejlepší, co může získat. Doufám, protože má skvělou budoucnost, je talentovaný, pracovitý. Určitě může hrát v národním týmu. Ale je to normální. Byl jsem také trochu nervózní, ale už jsem vyhrál třikrát polský šampionát. Pro něj je to poprvé, takže situaci chápu. Praha měla výhodu, protože má zkušené hráče. Mají dvanáct volejbalistů, trenér může rotovat. Ale my máme na lavičce mladé kluky. Takže to je důvod, proč jsem řekl, že titul je nejdůležitější. Je to pro nás velký výsledek."