Na stránkách Deníku přinášíme každý den aktuální zprávy. I sportovce postihla pandemie. Jak se s ní perou hráči nejlepšího volejbalového klubu? Články najdete v tištěném vydání Deníku.Ve čtvrtek nechá jako první nahlédnout do svého soukromí Martin Kryštof.

Martin Kryštof se slušivou rouškou | Foto: Foto: Deník

České Budějovice - Deník pro vás připravuje „Volejbalový speciál“. V průběhu týdne na našich stránkách najdete informace o tom, jak současný stav vnímají hráči nejlepšího jihočeského klubu. „Většina z nás je doma s rodinou,“ říká kapitán Radek Mach. „Šíření koronaviru je hrozná věc.“ Zajímá vás, jak by hráči Jihostroje vyřešili rébus s obsazením místa v Lize mistrů 2020/21? Jak situaci řeší Zmrhal, Fila, Piskáček, Michálek? A co další? Co třeba masér Filip Hoch?

