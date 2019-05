Kdo byl podle vás nejlepším hráčem české extraligy?

Za nejlepšího hráče považuju Miguela de Amo.

Vašeho nahrávače?

Ano.

Proč?

Protože všechny zápasy odehrál na vysoké úrovni. Měl minimální výkyvy. Velmi dobře řídil útok a povýšil tak naši hru o level výš. Byl schopný rozhodovat sety a zápasy i svým velmi variabilním servisem. Je to velmi komunikativní kluk a velmi dobře zapadl do mužstva.

Vybral jste si ho vy?

Ano, měl jsem před sezonou v užším hledáčku de Ama a ještě jednoho nahrávače z německého Friedrichshafenu. Nakonec jsme s manažerem Mifkou, který řeší finanční stránky přestupů, vybrali Miguela. Myslím, že se nám to velmi vyplatilo. Než si vyberu do týmu hráče z ciziny, stojí mě to stovky hodin sledování videí a mnoho telefonních hovorů a e-mailů, kde sháním různé informace o hráči. Miguelova hra se mi ale líbila hned od začátku, proto to rozhodování bylo trošku jednodušší.

Ve finále jste porazili Liberec, který svoji hru opřel o Jana Štokra. Jak se vám ho podařilo ubránit?

My se připravujeme speciálně na každého hráče, ale u Honzy Štokra těch informací bylo asi nejvíc. Útočí trochu odlišně než ostatní hráči. Z velké výšky a hlavně do zadních částí kurtu. Receptem bylo stát v obraně v poli hodně vzadu. Dál než u ostatních. Myslím, že hlavně v domácím prostředí jsme to plnili opravdu výborně.

Do čtvrtého zápasu jste se na postu univerzála rozhodl pro mladšího Šotolu. Zápas se mu ale v Liberci moc nepovedl. Nebyla to chyba?

To si opravdu nemyslím. Mára odehrál výborně třetí zápas, prakticky ho rozhodl. Posadit ho po takovém zápase na lavičku by asi bylo netaktické. Předpokládal jsem, že bude ve svém dobrém výkonu pokračovat.

Pro mě není rozdíl mezi našimi univerzály. Nastupuje prostě ten, kdo je v daném okamžiku ve větší pohodě.

Oba, Šotola i Křesťan, odehráli celou sezonu velmi dobře. V posledním finále ale téměř nebodovali. Proč?

Ano, oba odehráli celou sezonu velmi slušně. Pokud se zrovna jednomu přestalo dařit, přišel druhý a vždycky mužstvu obrovsky pomohl. Znovu opakuji, nepreferuji nikoho z nich. Každý má jiný styl hry, ale oba jsou naší nejdůležitější útočnou silou. Bohužel, poslední zápas se útočně úplně nepovedl ani jednomu z nich. Shodli jsme se během zápasu s nahrávačem de Amem na tom, že musí změnit distribuci nahrávek více na smečaře a blokaře. Ti to pak za ně parádně odmlátili.

Víc zápasů odehrál zkušenější Křesťan, nemusel jste odolávat tlaku odborné veřejnosti, třeba od trenérů reprezentace, aby nastupoval perspektivnější Šotola?

Ano. Musel jsem v tomto případě odolávat určitým tlakům, ale nebylo to od trenérů reprezentace (úsměv). Kdyby nebyl na začátku roku několik týdnů zraněný a nemocný, odehrál by prakticky stejnou porci zápasů jako Křesťan. Mára je velmi nadějný hráč. Věřím, že ve velmi brzké době bude družstvo táhnout v každém extraligovém zápase.

V průběhu sezony Jihostroj dvakrát za sebou prohrál. Doma s Ostravou dokonce 0:3, podlehl i v hale letos slabého Zlína. Vy jste se bránil označení, že tým je v krizi. Nebyl?

Vážně nebyl. Za tím si stojím. Byla to trochu nešťastná souhra náhod. Ve Zlíně chyběli Michálek se Šotolou, k tomu tam byla ještě nějaká nachlazení a byl to asi opravdu náš nejhorší zápas v sezoně. Hned potom k nám přijela Ostrava a předvedla odvážný výkon a všechno jí vyšlo. Paradoxně tyto dvě prohry nás zase vrátily na zem, a hlavně ta prohra doma s Ostravou nám pak obrovsky pomohla v semifinále proti ní. Byli jsme na Ostravu ohromně nažhavení a výborně připravení.

Jaké máte plány pro příští sezonu. Kdo zůstane, kdo ne? Přijdou nové tváře? Hledáte posily?

Plány pro příští sezonu tu zůstávají stále stejné. Chceme se stále pohybovat v české špičce. Chceme se pokusit vyhrát obě soutěže. Extraligu i Český pohár. Vše bude zase složitější. Přibude Liga mistrů, kde je to vždy strašně náročné. Nejlepší mužstva světa, jejichž rozpočty jsou mnohonásobně vyšší, nám asi zase ukážou tvrdou realitu. Chtěli bychom ale samozřejmě sehrát důstojnější roli než letos Karlovarsko a budeme moc bojovat o každý vyhraný set. To samozřejmě nepůjde bez zkvalitnění a stabilizace kádru. Většina hráčů v čele s nahrávačem de Amem v klubu pokračuje. Už teď ale víme, že do německé bundesligy odchází Max Staples. Těsně před podpisem máme dva nové smečaře a v jednání jsou i další hráči.

Liga mistrů se bude hrát v hale, nebo v Budvar aréně?

Já bych si strašně rád zopakoval letošní nádhernou diváckou atmosféru finále v naší hale i při Lize mistrů. Naši výborní diváci a domácí hala nám moc pomáhají. Zatím si ale vůbec nejsme jistí, jestli vyhovíme přísným nárokům evropské federace, abychom zde mohli hrát. Varianta, že zápasy Ligy mistrů odehrajeme v Budvar aréně je tím pádem stále také ve hře, i když ztráta domácího prostředí by pro nás byla opravdu obrovská.