České Budějovice - Známý český sportovní novinář, publicista a televizní komentátor Jakub Bažant (55) se zúčastnil v Českých Budějovicích přednášky pro středoškolské pedagogy v rámci projektu Mediální gramotnost s ICT na SŠ v Jihočeském kraji. Autor námětu pořadu Basketmánie nebo charitativní akce Každý koš pomáhá má k jižním Čechám vřelý vztah. Jakpak by také ne, má manželku ze Strakonic, dceru známého veterináře a basketbalového trenéra Vondřičky.

Jakub Bažant | Foto: Deník/ Martin Husák

Máte za sebou přednášku pro středoškolské pedagogy. Účastníte se podobných přednášek často?

V téhle podobě to pro mne byla přednášková premiéra. Již jsem se několikrát samozřejmě účastnil různých besed, ale přednáška to byla má první. Byla to zajímavá zkušenost.

V České televizi jste s krátkou přestávkou již třicet let. Nepřišla za tu dobu někdy nabídka od konkurence?

Ne, nikdy jsem neměl nabídku od komerční televize. Ale jednou jsem se octl mimo televizní prostředí, když jsem od roku 1997 dělal tři roky v basketbalu, konkrétně v oblasti mediální aktivity mužské Mattoni NBL.

Může vás za tak dlouho novinářskou kariéru vůbec ještě něco překvapit?

Vždycky může něco překvapit. Naposledy se tak stalo, když jsem dostal za úkol komentovat na olympijských hrách v Soči saně, boby a skeleton. Ale nemyslím to v negativním smyslu, do jisté míry to bylo i příjemné překvapení, jelikož jsem se mohl přímo zúčastnit olympiády. Ale jinak se v přímém přenosu může přihodit cokoliv, člověk se musí snažit být pohotový a reagovat na aktuální dění.

Co považujete za největší úspěch ve své dlouholeté kariéře?

Co se povedlo, to musí ocenit prvořadě diváci. Ale musím říci, že se nám povedlo vytvořit pořady, které ve sbírce České televize chyběly. Jedním z nich je Basketmánie, který vznikl z mého námětu a podílím se na něm dodnes. Pro mne je příjemnou vizitkou, že náš šéfkomentátor Robert Záruba o něm řekl, že je to náš nejlepší sportovně publicistický pořad vůbec. Pak jsem ještě vytvořil společnou charitativní akci České televize a basketbalových klubů „Každý koš pomáhá." Není to sice ryze sportovní akce, ale je vidět, že i takovéto věci navíc sport propagují a malinko mu pomáhají.

Nejraději vzpomínáte na některou z olympiád nebo jste zažil něco, co tyto akce přebije?

Nejraději vzpomínám na zimní olympijské hry v roce 1994 v Lillehammeru, protože byly něčím specifické. Nikdy nezapomenu na nadšence, kteří v minus dvaceti stupních spali ve stanech přímo u běžeckých tratí, aby měli ráno co nejlepší místa pro sledování závodů. Byla to pokorná olympiáda, dá se říci rodinná. Jako někdo vzpomíná na první lásku, tak i já nemohu zapomenout na moji první olympiádu v Barceloně o dva roky dříve. Nejen kvůli basketbalovému Dream Teamu USA, ale i díky krásnému počasí a skvělým španělským fanouškům.

V životě jste potkal řadu sportovních osobností a legend. Kterého setkání si vážíte nejvíc?

Měl jsem to štěstí, že jsem se potkal s opravdu hodně sportovci, jak zahraničními, tak i českými včetně těch nejznámějších osobností jako manželé Zátopkovy, Ludvíkem Daňkem, tykám si s Janem Železným. Nedá se však dělat nějaký žebříček. Je hrozně příjemné zjistit, že sportovci, kteří toho dosáhli hodně, jsou skromní lidé. Mají „širší rozměr," že nejsou zahleděni pouze do sportu, ale zajímají je i jiné věci. Tohle mě hrozně těší u bývalých nebo i současných sportovců, jakými jsou například Kateřina Emmons nebo Martina Sáblíková.

První den v ČT:

Když jsem poprvé přišel do práce, tak jsem se těšil, že například někam vyrazím s tehdy o něco málo zkušenějším Petrem Vichnarem. Ale nic podobného se nekonalo. Přišel jsem k zástupci šéfredaktora k panu Holubcovi a on mi řekl: „Nazdar, nazdar, tak pojď." Čekal jsem něco zajímavého, že se půjdeme někam podívat. Odešli jsme do vedlejší místnosti a pan Holubec mi špitl. „Sedni si a dívej se." Pustil televizi, kde běžel přímý přenos z pohřbu Leonida Iljiče Brežněva. Tak jsem se tak pousmál, že ten začátek nebyl tak špatný.

Existuje nějaký sport, který byste si chtěl vyzkoušet komentovat?

Basketbal je mým splněným snem. Dál se mi líbí ragby, ale to už jsem komentoval, i když tehdy byl tento sport u nás teprve v plenkách. Je to sport, který je tvrdý, ale stoprocentně férový, což si cením. Basketbal a ragby jsem si vyzkoušel, takže asi nemám nesplněné sny, to není špatné.

A máte naopak sport, který byste za žádnou cenu nechtěl komentovat?

Nemám žádný zvláštní vztah k motorismu. Neberu ho s žádným despektem, ale komentovat bych ho nemusel. Kdyby to však bylo po mě vyžadováno, tak bych se pořádně připravil a splnil to.

Jak dlouho se v průměru připravujete na komentování jednotlivého utkání?

To je zajímavé. Robert Záruba tvrdí, že se na jeden přenos připravuje osm hodin. Není to reálné číslo. Tím to nemyslím nijak špatně vůči Robertovi. Může se to stát v případě, že jde o výjimečný zápas, pak se člověk připravuje i více než pět hodin. Ale na šampionátech nebo olympiádách to prostě není možné. Člověk většinou pouze nekomentuje, ale připravuje program ve studiu, pomáhá s rozhovory, takže to není reálné. Já osobně se připravuji dvě až tři hodiny, výjimečně déle.

Máte nějaký komentátorský vzor, od kterého jste se v mládí učil, nebo v současnosti učíte?

Snažím se brát od každého něco. Hodně se může člověk inspirovat u Míry Bosáka, Roberta Záruby nebo Michala Dusíka. Nemám problém s učením od kolegů.

Z jižních Čech máte manželku, tudíž je váš vztah k regionu pozitivní?

Každopádně. S redakcí jsme byli na jihu několikrát na vodě, mám to tu rád. I když celá rodina pochází ze Semil, tudíž i na sever často jezdíme.

Měl jste od mládí jasno, že budete sportovní novinář nebo komentátor?

Vůbec ne. Na rozdíl od kolegů jsem si nekomentoval do flašky při televizních přenosech. Vyplynulo to až postupem času.

PAVEL KORTUS ML.