Má ho za sebou českobudějovický vodní slalomář Jakub Krejčí. Ve své věkové kategorii vyhrál ME i MS, před týdnem senzačně porazil všechny dospělé závodníky na mistrovství České republiky. „Jeho výkony začínají být stabilní,“ poznamenal medailista z OH v Londýně Vavřinec Hradilek.

Jihočech byl na olympijské trati nedaleko Barcelony ostře sledovaným mužem. Loni byl na svém premiérovém Světovém poháru v kariéře šestý. 52 trestných vteřin, které však posbíral na trati, mu definitivně uzavřelo cestu mezi 10 nejlepších. „Necítil jsem se moc dobře už od startu a na patnáctce jsem chtěl zkrátit výjezd, abych dohnal toho šťoucha, co jsem měl nahoře, a prostě mě stáhl proud. Nedojel jsem tam. Jsem smutný,“ uvedl mistr světa do 23 let.