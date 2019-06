Projevil se jeho náročný trénink v zimě, navíc dokázal skvěle naladit formu na jarní nejdůležitější závody.

Jeho aktuální bilance hovoří za všechny komentáře.

Pět závodů, pět vítězství.

To je bilance, která sedmnáctiletého juniora Jakuba Krejčího těší, soupeře děsí a nejen trenéry motivuje do další práce.

V nominačních závodech uspěl, proto bude hlavní oporou juniorské reprezentace na blížícím se mistrovství Evropy na Slovensku.

Evropský šampionát se pojede na obtížném vodním terénu v Bratislavě.

„Nominační závody do juniorské reprezentace Jakubovi vyšly skvěle,“ shodují se odborní trenéři.

Závodník Dukly Brandýs, který studuje Gymnázium Česká v Českých Budějovicích a trénuje na zdejším umělém kanále v Českém Vrbném, se nyní může na sto procent soustředit na finální přípravu na juniorské mistrovství Evropy a světa.

ME se uskuteční 3.-7. 7. v Liptovském Mikuláši. „Pak s celou reprezentační výpravou přejedeme přímo ze Slovenska do Polska, trénovat budeme na kanále v Krakově, kde už jen budeme ladit formu na mistrovství světa,“ upřesnil Jakub Krejčí.

Atraktivní MS se v Polsku pojede v termínu 17.7.-21.7.

Kudy vedla Krejčího cesta za jasným prvním místem v nominaci? „V bojích o reprezentační dres to měl letos Kuba o něco lehčí,“ popisuje jeho tatínek a trenér Karel Krejčí. Startovní pole nakonec na české jarní scéně nebylo tak nabité, jak by se třeba dalo očekávat. Jeho loňští kolegové z reprezentace už přešli do kategorie U23. Jan Bárta, který je juniorským mistrem světa z roku 2018, a Tomáš Zima, který má bronz z mistrovství světa 2018, pádlují mezi staršími. „Jakub je ale ve všech závodech pravidelně porážel a jeho sebevědomí pro mistrovství Evropy a mistrovství světa je vysoké,“ říká Karel Krejčí před letními důležitými reprezentačními starty.