Dařilo se mu na trati i v celkovém pořadí.

Ve Španělsku se totiž začalo závodit pěkně zostra.

„První závody hodnotím určitě pozitivně,“ říká k náročné porci kilometrů, kterou zvládl opravdu se ctí.

Peloton se velice svižně pohyboval na severním pobřeží Španělska. Závodilo se, jak už to v tomto ročním období ve Španělsku bývá, za naprosto ideálního počasí.

První start byl rychlostního charakteru, druhý prověřil také trénovanost, celkovou vytrvalost. A také morální sílu. Pořadatelé nejprve situovali start do městečka Zumaia, které leží na severu Španělska v Baskicku.

Další závody na sebe nechaly dlouho čekat.

V každém z nich měl Jakub Pileček od vedení klubu naordinovanou úplně jinou práci.

Jiný úkol.

Úspěšné pokusy o atakování čelního pořadí střídaly pokyny, které zahrnovaly důležitou práci pro tým.

„První závody se jely na sto dvacet kilometrů, druhé na sto čtyřicet kilometrů,“ popisuje Pileček.

„Zumaia byla opravdu hodně rychlá, průměr byl přes pětačtyřicet kilometrů za hodinu,“ přibližuje cyklistický kvapík, do kterého se jezdci pustili s velkou vervou.

Druhý den zavedl cyklisty, kterých bylo víc než dvě stě, do kopců. A ne do ledajakých. Tam si někteří sáhli hodně hluboko do rezervoáru svých fyzických i psychických sil. „Bylo to opravdu hodně náročné,“ potvrzuje Jihočech, který v sedle bicyklu v této sezoně pracuje ve španělském týmu zaměřeným na mladé závodníky. Právě týmový úspěch potěšil vedení španělského družstva ze všeho nejvíc. „Podařilo se nám ve sprintu získat desátou pozici, takže určitě byla v našem týmu spokojenost.“

ElectroAlavesa-Zuia-Bsafe se věnuje talentovaným cyklistům do 23 let.

Jakub Pileček se v prvním závodě jara 2021 dokonce pohyboval na medailových pozicích. Zaujal lehkostí, s jakou dokázal držet tempo s nejlepšími. Zdravé sebevědomí ho posunulo mezi elitu.

Ve druhém závodě jezdil ve velmi kvalitním pelotonu okolo pětatřicátého místa. „Konkurence je tu fakt veliká,“ přibližuje účast cyklistů nejen ze Španělska.

„Na startu je ze dvou set startujících každý hodně kvalitní cyklista, každý má hodně natrénováno. Není vůbec jednoduché se prosadit.“

O konkurenčním prostředí svědčí i fakt, že po naplnění startovní listiny další týmy čekají, jestli se vůbec do závodu dostanou.

Pileček trénuje a zázemí má v Calpe. „Po zimní přípravě jsem se necítil vůbec špatně, to se projevilo i v závodě,“ říká jihočeský cyklista, jehož snem je start na slavné Tour de France. „Byl jsem schopný bojovat o první dvacítku, třicítku, doufám, že moje forma bude jenom stoupat, zimu mám za sebou tréninkově opravdu velmi povedenou.“