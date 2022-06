Mistrovský závod elitní kategorie mužů v časovce na trati v Kovářově u Milevska vyhrál Jan Bárta. Už posedmé v kariéře. Pochválil i vítěze U23 Vacka. "Je to naděje české cyklistiky," přikyvoval. "Konkurent? Pro mě? To ne. Bude mi osmatřicet. To spíš on je nástupcem a za rok bude sahat po titulu," uvedl Bárta.