Vraťme se do skončené sezony, co jste říkal na výkony hráčů? Například Jihostroj jako jediný tým něco vyhrál, Český pohár.

Před sezonou jsme si stanovili tři cíle. Na prvním místě byla obhajoba titulu. Druhá priorita byla úspěšná účast v Lize mistrů. Třetí pak obhajoba vítězství v Českém poháru.

Navíc náš tým dosáhl historicky na nejúspěšnější výsledek v Lize mistrů, ve výjimečně silné skupině jsme vybojovali sedm bodů a obsadili třetí místo. Byl to nejlepší výsledek českého týmu za posledních deset let v Lize mistrů. V únoru jsme se zúčastnili závěrečného turnaje final four Českého poháru a po vítězství nad Karlovarskem a Kladem jsme obhájili loňské prvenství.

Forma týmu pak začala navíc stoupat.

Myslím si, že i soupeři museli vidět, že naše výkony měly vzestupnou tendenci a byli jsme horkým favoritem na obhajobu titulu. To ukázalo mimo jiné i internetové, celorepublikové hlasování o nejlepší tým Uniqa extraligy, které jsme také vyhráli. Celý realizační tým v čele s hlavním trenérem Rendou Dvořákem připravili hráče velmi dobře a podařilo se jim načasovat formu na rozhodující utkání. Hráči bojovali jeden za druhého a potvrdili to, co je základem úspěchu kolektivních sportů, že jsou týmem. Chtěl bych jim všem i touto cestou poděkovat.

Jak je v současné situaci složité jednání s partnery o další sezoně?

V této chvíli jsme pozastavili jednání se sponzory o budoucí sezoně. Chceme počkat na další vývoj pandemie a teprve po tom, co se vše uklidní, budeme v jednáních pokračovat.

Dá se vůbec předpovídat, jak velký bude rozpočet na další sezonu?

Osobně předpokládám, že rozpočet snížíme o zhruba deset procent. Ale věřím, že se nám podaří většinu našich partnerů udržet.

Budete tedy muset v nadcházející sezoně více šetřit?

Náš klub se dlouhodobě snaží minimalizovat náklady. Bude to spíše o prioritách, které budeme či nebudeme schopni finacovat tak, jako v minulém roce.

Pokud by byl rozpočet menší, šel by klub například cestou mladších a levnějších hráčů?

Kvalita A-týmu a udržení pozic v českém volejbalu je naše priorita klubu číslo jedna. Takže teď proto nejsou na místě úvahy o změně naší strategie.

Už se rozhoduje o novém kádru? Kdo bude v Budějovicích pokračovat a kdo naopak ne?

Samozřejmě, že už budujeme složení týmu pro novou sezonu. Co v této chvíli mohu sdělit je to, koho v příštím roce už naši fanoušci v našich barvách neuvidí. Po dlouhých letech jsme ukončili spolupráci s Tomášem Filou, který byl jedním ze základních kamenů týmu, který sbíral úspěchy mezi lety 2007 a 2019. Proto říkám: veliké děkuju Tomáši. Druhým, kdo v týmu končí je Filip Křesťan. Jeho další cesta vede s největší pravděpodobností do Kladna. Dalším hráčem, se kterým klub nepokračuje ve spolupráci je bulharský smečař Martin Mechkarov. Posledním hráčem, který odchází, je Marek Šotola.

Takže jste v tuto chvíli bez univerzála.

Jeho odchod je asi pro všechny naše příznivce, tak i pro mne, velmi nepříjemný.

Snažili jsme se Marka přesvědčit o prodloužení smlouvy, nabídli jsme nadstandardní podmínky, ale Marek chce jít za každou cenu do zahraničí, a tak mu můžeme pouze popřát hodně úspěchů v jiných barvách. Nicméně věřím, že se nám v budoucnu zase vrátí a zanechá v klubu, který ho vychoval, ještě hlubší stopu.

A kdo tyto hráče nahradí?

O tom se zatím jedná. Předpokládám, že budeme mít jasno do konce května.

Byť je to ještě daleko, ale situace okolo pandemie je všelijaká, věříte osobně, že se další extraligový ročník na podzim začne vůbec hrát?

Ano. Věřím tomu, že novou extraligovou sezonu normálně začneme v říjnu 2020 hrát. (volejbalcb.cz)