Dlouholetý basketbalista, trenér i rozhodčí, sleduje velice pečlivě aktuální dění. "Přejeme mu stále hodně pevného zdraví, štěstí a radosti do dalších let," vzkazují všichni jeho odchovanci z řad mládeže, dospělých i mini "baskeťáků a baskeťaček".

Jan Hejpetr je dobrou duší nejen českobudějovického basketbalu. „Má velikou radost z každého úspěchu, fandí, sleduje snad všechny zápasy včetně NBA." Krásným dárkem k osmdesátinám by bylo, kdyby se české basketbalové reprezentaci podařilo na blížících se OH v Tokiu vybojovat medaili. "On se raduje z každé maličkosti, medailový úspěch na olympiádě by pro něj byl úžasný," přikyvují Hejpetrovi spolupracovníci. "Sleduje všechny kroky i těch nejmenších hráčů, před dvěma lety skončil s trénováním malých dětí v mateřské škole, některé z nich už jsou v Tigers České Budějovice."

Janu Hejpetrovi přejí příznivci sportu všechno nejlepší, k jistě četným gratulantům se připojují také členové sportovní redakce Deníku.